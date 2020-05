Phát hiện thi thể cụ bà 80 tuổi với nhiều vết thương, nghi bị sát hại tại nhà

Theo VOV , sáng 24/5, tại Tiểu khu 5, Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xảy ra một vụ án mạng, khiến 1 cụ bà tử vong.

Cụ thể, khoảng 7h30 sáng 24/5 Công an huyện Mai Sơn nhận được tin báo về việc phát hiện thi thể bà P.T.C, sinh năm 1936 tại nhà riêng, nghi bị sát hại.

Theo người dân là hàng xóm của bà C kể lại, nhà bà C chỉ có 2 vợ chồng ông bà, tuổi đều đã ngoài 80 ở với nhau. Sáng sớm nay, ông T. là chồng bà C. đã trèo cổng nhà ra ngoài và báo với con gái là bà C. đã chết.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an huyện Mai Sơn đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La nhanh chóng có mặt tại nhà bà C. Tại hiện trường, bà C. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Trong sáng 24/5, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.



Trước đó, chiều 10/5, một thi thể người đàn ông được phát hiện trong ngôi nhà 2 tầng tại ngõ 318 đường Đê La Thành (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).



Theo người dân, nạn nhân được phát hiện ở tầng 2 của ngôi nhà và có thể đã tử vong từ vài ngày trước do thi thể đã bốc mùi. Ngoài ra, họ còn cho hay thời điểm phát hiện sự việc căn nhà khoá trái cửa.



Một cán bộ Công an quận Đống Đa thông tin, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác

Trước đó, chiều 10/5, một thi thể người đàn ông được phát hiện trong ngôi nhà 2 tầng tại ngõ 318 đường Đê La Thành (Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội).Theo người dân, nạn nhân được phát hiện ở tầng 2 của ngôi nhà và có thể đã tử vong từ vài ngày trước do thi thể đã bốc mùi. Ngoài ra, họ còn cho hay thời điểm phát hiện sự việc căn nhà khoá trái cửa.Một cán bộ Công an quận Đống Đa thông tin, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện Thanh Nhàn. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, thi thể nạn nhân được bàn giao lại cho gia đình đưa về an táng.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể nữ công nhân nghi bị sát hại trong phòng trọ

Hà Ly (t/h)