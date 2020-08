Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông bên vệ đường ở tỉnh Long An

Theo nguồn tin từ Báo Người lao động, sáng 24/8, cơ quan chức năng huyện Bến Lức (Long An) nhận được tin báo của người dân thị trấn Bến Lức về việc phát hiện thi thể một người đàn ông bên vệ đường.

Công an huyện Bến Lức đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra. Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân có ở hiện trường xác định được nạn nhân là Nguyễn Trọng Đoàn (36 tuổi, ngụ huyện Bến Lức). Cùng thời điểm, Công an huyện Bến Lức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Tại hiện trường, phát hiện một chiếc xe máy màu đỏ dựng sát vỉa hè. Chiếc xe này không có dấu hiệu trầy xước. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường nghi ngờ đây không phải vụ tai nạn. Nạn nhân có thể tử vong do một số nguyên nhân khác mà Công an vẫn đang điều tra, làm rõ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Công an đã liên lạc với người thân đến nhận dạng, phối hợp điều tra.

Trước đó vào tối 23/8, tại đường Nguyễn Văn Tiếp (khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức), người dân tá hỏa phát hiện một người tử vong. Nguyễn Trọng Đoàn (36 tuổi, ngụ huyện Bến Lức).

Trên thi thể nạn nhân có nhiều chấn thương, đôi dép và mắt kính văng khá xa. Cách hiện trường khoảng 1 mét có 1 chiếc xe máy mang BKS 63B -.139.79 vẫn còn đậu ven lộ không trầy xước hoặc hư hỏng.

Trước đó nữa vào ngày 19/8, Công an huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam ) cho biết, đơn vị đang điều tra về nguyên nhân một cụ ông tử vong sau khi xảy ra vụ cháy rừng keo trên địa bàn huyện.

Cụ thể, khoảng 14h30 cùng ngày, người dân phát hiện khu rừng keo lá tràm rộng khoảng 1ha ở khu 2, thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành) bị cháy, người dân hô hào nhau đi dập lửa. Sau đó, một người dân phát hiện thi thể người đàn ông, xác định là ông Trần Cửu (78 tuổi; ngụ khu 2, thị trấn Núi Thành).

Bước đầu xác định, vụ cháy xảy ra vào khoảng 12h ngày 19/8. Cụ ông tử vong do bị cháy. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao cụ ông tử vong trong đám cháy rừng.

Your browser does not support HTML5 video.

Giết bạn gái, phân xác phi tang