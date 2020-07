Mùi tử khí dẫn lối người đi dân phát hiện thi thể đang phân hủy trong rừng đầu nguồn ở Khánh Hòa

Theo nguồn tin từ báo Khánh Hòa, sáng 15/7, thượng tá Hồ Anh Thư – Phó trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa ) cho biết: Đơn vị vân đang tiến hành xác minh danh tính thi thể đang phân hủy trong rừng đầu nguồn thuộc tiểu khu 143, xã Khánh Đông.

Theo nguồn tin ban đầu, trưa ngày 13/7, người dân lên rừng ở tiểu khu 13 kiếm củi, hái rau rừng thì ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặng dưới tán cây. Người dân tiến lại gần kiểm tra thì phát hiện thi thể đang phân hủy, mùi hôi thối nồng nặc.

Người dân trình báo sự việc đến Công an ngay sau đó. Nhận được tin báo, Công an huyện Khánh Hòa phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tổ vào cuộc phong tỏa hiện trường. Đồng thời trình báo lên Công an tỉnh Khánh Hòa.

Công an tỉnh cử đội nghiệp vụ xuống tổ chức khám nghiệm tử thi xác định danh tính và nguyên nhân tử vong. Qua khám nghiệm sơ bộ xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 40 tuổi. Khi tử vong nạn nhân mặc náo sơ mi dài tay màu xám, quần đùi trắng. Bên cạnh đó là chiếc quần dài thể thao màu xanh, hai bên có hai sọc trắng và 1 đôi dép tổ ông.

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường

Nói về vụ việc trên, lãnh đạo Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, khu vực phát hiện thi thể nằm cách Quốc lộ 27C khoảng 10km. Địa hình khu vực này hiểm trở, khó khăn cho việc di chuyển. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân có thể chết do bệnh lý. Bởi cơ quan chức năng không có dấu hiệu án mạng.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, Công an đã đưa thi thể nạn nhân về bàn giao cho chính quyền xã Khánh Đông để tổ chức an táng. Cơ quan điều tra đã lấy mẫu phẩn để tiến hành giám định ADN để xác định xem nạn nhân là ai.

Trước đó vào đầu tháng 7 tại thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cũng phát hiện 1 thi thể người nằm chết trên võng trong nhà mồ. Cụ thể, khoảng 16h ngày 2/7, người dân địa phương đi thả bỏ ở khu vực nghĩa trang thôn Tân Thủy, xã Ninh Lộc thì thấy người đàn ông nằm trên võng.

Khi đến gần thì phát hiện người này đã tử vong , thi thể có dấu hiệu phân hủy. Ngay sau đó người dân báo lên cơ quan công an.

Tại hiện trường, phát hiện nạn nhân đã tử vong tuổi trên 70, cao khoảng 1.6m, mặc quần dài, tóc cắt ngắn, trên người không có giấy tờ tùy thân gì. Nạn nhân có thể đã tử vong từ 1 - 2 ngày trước đó và không phải người địa phương.

