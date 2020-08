Hà Nội: Phát hiện thi thể thầy hiệu trưởng ở ven sông sau 1 ngày mất tích

Vào khoảng 11h trưa ngày 15/8, thi thể ông Nguyễn Đức Th. (SN 1965) là hiệu trưởng trường Tiểu học xã Nghĩa Hương được phát hiện trên con đường cạnh một con sông thuộc địa bàn xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Chiều ngày 15/8, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc.

Được biết, ông Th. được Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai điều về công tác, giữ Hiệu trưởng ở xã Nghĩa Hương vào cuối năm 2019. Ông Th. đã công tác ngành giáo dục đã lâu năm, trước đây từng làm Hiệu phó một trường học, xong chuyển đến Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai làm chuyên viên, rồi tiếp tục được điều về xã Nghĩa Hương làm Hiệu trưởng.

Cũng theo cán bộ này, ông Th. mất tích từ chiều hôm qua 14/8, buổi tối người thân gia đình nạn nhân đi tìm nhưng không thấy. Theo nguồn tin cho hay vào buổi chiều hôm ấy, ông Th. vẫn đi đánh cầu lông và sau đó còn đi ăn nhậu, họ nghi ngờ khả năng vị Hiệu trưởng này chết liên quan đến tai nạn giao thông

Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Hương nơi ông Th. công tác cho biết, vài ngày trước có gặp mặt vị Hiệu trưởng lên làm việc liên quan đến đánh giá tiêu chuẩn cấp độ mới của trường, quá trình làm việc lãnh đạo xã Nghĩa Hương không thấy ông Th. có biểu hiện gì bất thường.

Cái chết không rõ nguyên nhân đầy bi thương của ông Th. khiến gia đình và lãnh đạo trường cũng như Phòng GD&ĐT huyện Quốc Oai vô cùng đau xót và thương tiếc. Gia đình cho biết ông Th. là người hiền lành không gây thù chuốc oán với ai và cũng không có những hành vi bất thường trong những ngày gần đây. Cái chết đột ngột của vị Hiệu trưởng là điều gia đình không thể ngờ tới và mong cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra nguyên nhân.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục vào cuộc điều tra làm rõ.

