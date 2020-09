Kinh hoàng: Phát hiện và thu giữ 324.000 bao bao su đã qua sử dụng chuẩn bị đem đi tiêu thụ

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện và thu giữ 324.000 bao cao su đã qua sử dụng, tương đương 360kg.

Thu giữ 324.000 bao cao su đã qua sử dụng

Qua điều tra, đối tượng Phạm Thị Thanh Ngọc, sinh năm 1987 tại Nghệ An, thường trú tại khu nhà trọ ở địa chỉ Tổ 4, Đường DX12, khu phố Hóa Nhựt, phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã khai nhận: “Trung bình 1 tháng 1 lần tôi nhận bao cao su đã qua sử dụng từ một người để về súc rửa, phơi khô, phân loại và dùng dương vật giả để vuốt lại, tạo hình như mới và giao hàng đã gia công cùng ngày với hàng tiếp tục nhận gia công”.





Những chiếc BCS đã qua sử dụng được đối tượng rửa sạch, phơi khô

Trước lời khai của đối tượng nhiều người đã không khỏi rùng mình, thậm chí còn hoang mang không biết các sản phẩm BCS mà mình đã, đang và sắp sử dụng có đảm bảo an toàn hay không. Phần lớn cộng đồng mạng đều cho rằng hành vi của đối tượng trên là vô cùng thất đức, gây ra nhiều mối nguy hiểm cho sức khỏe con người.





Hình ảnh những chiếc bao cao su đã qua sử dụng chất đầy túi bóng khiến nhiều người thảng thốt

Hiện vẫn chưa rõ ngoài đợt hàng này đối tượng Ngọc còn bao nhiêu đợt hàng khác, đồng thời những chiếc bao cao su đã qua sử dụng này đã được đem tiêu thụ ở đâu hay chưa. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiểm họa từ bao cao su giả

