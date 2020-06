Cư dân mạng bất lực trước phát ngôn `kiên định` của Huỳnh Anh khi Quang Hải dính scandal

Sau khi cầu thủ số 19 bị hack Facebook và lộ ra nhiều tin nhắn nhạy cảm về chuyện tìm hiểu, qua lại với nhiều cô gái khác nhau cùng với nhiều lùm xùm tình ái khác, nhiều người rất quan tâm đến phản ứng của bạn gái Quang Hải hiện tại: cô nàng Huỳnh Anh.

Chiều 24/6, Huỳnh Anh có hành động khiến nhiều người bất ngờ khi đã có mặt tại sân Gò Đậu để cổ vũ bạn trai thi đấu trận giao đấu trên sân khách với CLB Bình Dương . Huỳnh Anh cũng tỏ ra khá bình thường khi có mặt trên khán đài. Cô nàng vẫn cười nói với một người chị thân thiết ngoài đời của Quang Hải

Chiều cùng ngày, Huỳnh Anh còn đăng tải trên Story của Instagram hình ảnh cầu thủ số 19 đang băng đầu chạy trên sân kèm theo lời nhắn: "What type of girl would I be. If i was to leave when you need me most" (Tạm dịch: "Em sẽ là kiểu con gái thế nào nếu rời bỏ anh trong lúc anh cần em nhất").

Được biết, đây là bức ảnh được cô chụp lại từ trên khán đài của sân vận động Gò Đậu. Trong hiệp 1 của trận đấu, Quang Hải va chạm với cầu thủ Tiến Linh nên bị chảy máu đầu. Do đó, đội ngũ y tế đã quấn băng ở vị trí bị thương để nam cầu thủ tiếp tục thi đấu.

Ngay khi chia sẻ, động thái của Huỳnh Anh đã gây ra nhiều tranh cãi. Hầu hết các fan đều tỏ ra vô cùng thất vọng và bất lực về cô nạng. Không ít người cho rằng, nếu tiền vệ số 19 gặp khó khăn do chấn thương, đau buồn hay sự cố nào đó thì Huỳnh Anh bên cạnh, chia sẻ và động viên cùng anh vượt qua khó khăn sẽ được ủng hộ và trân trọng.

Chia sẻ của Huỳnh Anh trên Instagram.

Tuy nhiên, sự cố mà nam cầu thủ gặp phải lại là chuyện yêu đương tình ái nhạy cảm, phơi bày những điều không đẹp về cách nhìn nhận phụ nữ thì quyết định ở lại của cô nàng có phần quá ngây thơ và khó hiểu.

Bên cạnh đó, ngoài những bình luận chê bai cũng có nhiều bình luận khen ngợi Huỳnh anh và nhắn nhủ đến cầu thủ: “Đây mới là người con gái em cần này Hải, anh không ủng hộ việc… của em nhưng nếu em biết quay đầu thì em phải tôn trọng người bên cạnh em khi khó khăn nhất để thay đổi con người mình. Em không cần phải sống cho ai cả, hãy thay đổi và sống vì người yêu mình. Anh tin sẽ là có hậu cho hai em”.

Your browser does not support HTML5 video. Bạn gái Quang Hải sung sướng trước chiến thắng của CLB Hà Nội. Nguồn: VietNamNet



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ