Phát ngôn `Đàn ông nghèo là không thông minh` gây tranh cãi, Huỳnh Hồng Loan nói gì?

Sau bộ phim "Tiệm ăn dì ghẻ" ra mắt năm 2019, Huỳnh Hồng Loan trở lại làng phim Việt với vai diễn trong "Lựa chọn của số phận". Cụ thể, nữ diễn viên hóa thân vào cô gái tên Bích với bề ngoài dịu dàng nhưng nội tâm mạnh mẽ, quyết đoán, dám đi tìm và giành lại hạnh phúc cho bản thân. Nhân vật của cô đem lòng yêu thương Cường (Hà Việt Dũng) trong khi anh lại phải lòng Trang (Phương Oanh).



Chiều 10/6, buổi họp mắt phim đã diễn ra tại Hà Nội với sự góp mặt của rất đông các nghệ sĩ cũng như giới truyền thông. Khi được đặt câu hỏi về mẫu người đàn ông lý tưởng, nữ diễn viên "Tiệm ăn dì ghẻ" thẳng thắn cho biết:



"Mỗi độ tuổi sẽ có những mẫu hình lý tưởng khác nhau. Bây giờ thì tôi thích một người đàn ông thông minh, trưởng thành và tử tế. Tôi sẽ thích người giàu có mà không có ngoại hình đẹp. Tôi không thích đàn ông đẹp trai nhưng nghèo vì nghèo là không thông minh. Vì không thông minh, không tài giỏi nên mới nghèo".

Huỳnh Hồng Loan trong buổi họp báo phim chiều 10/6.

Phát ngôn này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng với nhiều bình luận trái chiều. Đặc biệt, khá nhiều ý kiến xung quanh chia sẻ của người đẹp về việc “đàn ông không tài giỏi mới nghèo".



Không ít ý kiến cho rằng nữ diễn viên quá thực dụng, câu nói này cũng không hề chính xác bởi nhiều người tài giỏi nhưng chưa gặp thời nên vẫn chưa giàu có. Họ cũng khẳng định không phải cứ nghèo là không thông minh, không có tài năng.



Một số khác cho rằng đây có thể là chiêu trò để quảng bá cho phim mới của nữ diễn viên. Thế nhưng, cũng có người đồng tình với quan điểm của Huỳnh Hồng Loan, cho rằng đây là phát ngôn thực tế. Một người con gái xinh đẹp, thành công có đầy đủ nền tảng để tìm kiếm những người có điều kiện để yêu đương.



Sau vụ việc, nữ diễn viên chia sẻ trên báo Thanh Niên rằng, thực chất phát ngôn này là trong một lần hỏi nhanh đáp nhanh với báo chí khi trả lời cho câu hỏi lựa chọn giữa 2 phương án: đàn ông giàu nhưng không có ngoại hình và đàn ông nghèo nhưng đẹp trai.

Phát ngôn của Huỳnh Hồng Loan đã gây ra nhiều bình luận trái chiều.



Hồng Loan cho biết: “Vì đó là câu hỏi nhanh nên tôi không thể nào nói hết ý. Tất nhiên ai cũng sẽ chọn như tôi. Người ta thường nói trai tài gái sắc thì mình nên chọn người có tài chứ không phải quan trọng ngoại hình mà người đó không làm được gì.



Tôi không phải nhấn mạnh việc không thông minh mà muốn nói rằng đàn ông có tài, có chí cầu tiến thì một ngày nào đó người ta cũng có một cuộc sống tốt hơn. Ý tôi như vậy chứ không phải chửi hay bình luận tiêu cực".



Trước đó vào năm 2019, Huỳnh Hồng Loan từng vướng phải tin đồn hẹn hò với chân sút Tiên Linh. Tuy nhiên, cô cho biết cả 2 mới ở giai đoạn tìm hiểu và dừng ở mối quan hệ bạn bè.

Huỳnh Hồng Loan - Tiến Linh nhảy Ghen Cô Vy.



