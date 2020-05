Phát tán tài liệu có 'đường lưỡi bò', tổng giám đốc Bayer Việt Nam bị phạt 30 triệu

Tin tức mới nhất ngày 21/5, báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM cho biết, đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lynette Moey Yu Lin (quốc tịch Malaysia) về hành vi sử dụng thư điện tử của cá nhân để cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm về chủ quyền quốc gia Việt Nam.



Được biết, bà Lynette Moey Yu Lin đang là Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam. Dựa theo điểm b khoản 7 Điều 102 NĐ số 15/2020/NĐ-CP, bà Lynette Moey Yu Lin bị xử phạt hành chính 30 triệu đồng.

Tài liệu bà Lynette gửi cho nhân viên công ty có đính kèm hình bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp.

Bên cạnh đó, bà Lynette còn bị tịch thu một điện thoại di động. Đây được coi là phương tiện người này dùng để gửi thư điện tử có nội dung vi phạm và buộc phải gỡ bỏ, thu hồi thông tin vi phạm Pháp luật nêu trên.



Tuổi Trẻ Online thông tin, vào ngày 27/4, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty Bayer Việt Nam bà Lynette đã chia sẻ một tập tài liệu từ thư điện tử (email) của bà đến email nhân viên công ty với tiêu đề "COVID-19, bài học đến từ Trung Quốc - Chia sẻ bởi Michelle Han".



Theo quy trình làm việc tại Bayer Việt Nam, những tài liệu bắt nguồn từ tổng giám đốc sẽ được chuyển tiếp cho quản lý bộ phận và sau đó mới chuyển đến cho các nhân viên trong công ty.



Điều đáng nói, trong tập tài liệu "COVID-19, bài học đến từ Trung Quốc - Chia sẻ bởi Michelle Han" bà Lynette gửi cho nhân viên công ty có đính kèm hình bản đồ "đường lưỡi bò" phi pháp mà Trung Quốc đang nỗ lực tuyên truyền để tranh giành chủ quyền một cách phi lý ở biển Đông.





Your browser does not support HTML5 video.

Hủy toàn bộ "đường lưỡi bò" trong giáo trình đại học. Nguồn: VTC Now



Thùy Nguyễn (t/h)