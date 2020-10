Cô nàng béo phì, mắc nhiều bệnh nền giảm 5kg/tuần nhờ phẫu thuật thu nhỏ bộ phận này

Chị A tâm sự, khoảng 7-8 năm trước, chị đi tới khắp các thẩm mỹ viện ở TP.HCM để thử hết các biện pháp giảm cân nhưng bất thành. Cân nặng quá khổ khiến chị mắc nhiều bệnh, thân hình nặng nề, ảnh hưởng tới sinh hoạt.

Bệnh nhân giảm ngay được 5kg sau 1 tuần phẫu thuật



Tại Bệnh viện Việt Đức, qua thăm khám, các bác sĩ chỉ định nội soi tạo hình dạ dày ống đứng (bỏ đi 2/3 dạ dày theo chiều dọc) để giảm nhu cầu ăn uống, cảm giác đói. Kết quả, sau một tuần phẫu thuật, bệnh nhân A. giảm được 5 kg.



Phẫu thuật nội soi thu nhỏ dạ dày hình ống tức là cắt bỏ hoàn toàn vùng phình vị lớn của dạ dày. Vị trí này là nơi tiết ra hormone Ghrelin (loại hormone tạo cảm giác thèm ăn, tạo cảm giác đói), từ đó giúp giảm cảm giác thèm ăn, đói bụng của người bệnh. Khi dạ dày bị cắt bỏ khoảng 70 - 80% phía bờ cong lớn, ống dạ dày hẹp chỉ còn thể tích khoảng 150 - 200 ml.

Mô phỏng phẫu thuật thu nhỏ dạ dày



Mặt khác, phương pháp mổ nội soi để lại vết mổ nhỏ, không gây chảy máu, tránh được nguy cơ nhiễm trùng so với phẫu thuật mở.



Bệnh nhân sau khi thực hiện phẫu thuật sẽ mất cảm giác thèm ăn, cảm giác ăn sẽ nhanh no từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào. Sau 11 tháng đến 60 tháng sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ giảm được 50% - 70% khối lượng dư thừa.



Người béo phì có thể chữa bệnh bằng các phương pháp như đặt vòng thắt dạ dày qua nội soi, phẫu thuật nối cắt dạ dày… Các phương pháp này dựa trên nguyên lý giảm hấp thu thức ăn vào cơ thể với những ưu, nhược điểm riêng.



Dù vậy, chuyên gia cũng khuyến cáo giảm cân là cả quá trình kết hợp của nhiều yếu tố như chế độ sinh hoạt, nội khoa, tâm lý và ngoại khoa. Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân cần được tư vấn toàn diện từ bác sĩ. Sau phẫu thuật cũng phải áp dụng chế độ ăn uống khoa học và duy trì thói quen lành mạnh suốt đời.

Your browser does not support HTML5 video.