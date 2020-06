Phi công người Anh hồi phục đầy kỳ tích: Đã có thể ăn uống, bắt tay bác sĩ

Tối ngày 2/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tiếp tục thông báo tin vui về tình hình Sức Khỏe của bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công người Anh) đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Bệnh nhân phi công người Anh đã hoàn toàn tỉnh táo. Ảnh: BVCC

Trải qua 76 ngày điều trị COVID-19, trong đó có 57 ngày chạy ECMO, hiện bệnh nhân vẫn còn tiên lượng nặng nhưng đã giảm được các thông số ECMO (thiết bị tim, phổi nhân tạo) và có nhiều tín hiệu đáng mừng về sức khỏe.

Cụ thể, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân phi công người Anh đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc và thực hiện đầy đủ các y lệnh của nhân viên y tế.

"Đây thực sự là một tín hiệu đáng mừng bởi sức khỏe bệnh nhân 91 có nhiều cải thiện", bác sĩ Thức cho biết.

Dựa trên hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy công bố, có thể thấy bệnh nhân số 91 nhận biết được các y tá, bác sĩ chăm sóc mình. Bệnh nhân đã có thể thực hiện các động tác như mỉm cười, mắt nháy, có thể xoay đầu, cử động ngón chân và ngón tay, thậm chí là bắt tay với nhân viên y tế. Bệnh nhân cũng đã bắt đầu ăn được canh dinh dưỡng.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức cơ tay và chân của bệnh nhân đã cải thiện, phản xạ ho sặc cũng đã tốt hơn. Chức năng hô hấp cũng chuyển biến tốt, oxy máu đã ổn định.

"Các thông số về nhiễm trùng như bạch cầu, CRP, Procalcitonin dần trở về mức gần bình thường. Bệnh nhân không cần tiếp tục lọc máu và các chỉ số gần như ở mức bình thường. Chức năng gan cũng cải thiệt rất tốt và gần như trở lại bình thường. Vi trùng Burkhoderia cepacia cho dù vẫn còn hiện diện trong đàm nhưng số lượng cũng giảm", bác sĩ Nguyễn Tri Thức thông tin.





Tuy nhiên, do cơ hô hấp còn yếu nên dù thông khí phổi lên 40% bệnh nhân này vẫn chưa thể đạt ngưỡng cai ECMO.

Đánh giá sơ bộ về thần kinh, các bác sĩ cũng nhận định cơ hoành phải bệnh nhân hoạt động còn yếu. Bệnh nhân hơi bứt rứt và thở nhanh do hội chứng cai thuốc an thần và fentanyl.

Chức năng thận đã hồi phục, tình trạng trướng bụng giảm, có nhu động lại nên bệnh nhân 91 đã bắt đầu uống nước đường.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ