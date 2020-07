Phi công người Anh được công bố khỏi bệnh sau hơn 3 tháng điều trị, chờ ngày hồi hương

BSCKII Trần Thanh Linh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, cho biết BN91 tiếp xúc tốt, đêm ngủ ngon, tự thở khí phòng, nhịp thở 20 lần/phút.



Đặc biệt, sức cơ tay, chân của bệnh nhân đã hồi phục bình thường. Bệnh nhân có thể tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy, chịu lực hai tay trên khung tập tự đứng dậy và vịn khung tập bước được nhiều bước hơn.

GS.TS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam và GS.TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, đánh giá bệnh nhân đủ điều kiện chuyển viện an toàn.

GS.TS Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu, đánh giá hiện tại, nam phi công tiếp xúc, giao tiếp tốt, cần coi như người bệnh bình thường. Bệnh nhân không cần cách ly và có giấy xác nhận hết SARS-CoV-2.

Theo công hàm của Đại sứ quán Anh gửi tới Tiểu ban điều trị đề nghị cho bệnh nhân 91 về nước trên chuyến bay ngày 12/7. Đây là chuyến bay của Vietnam Airlines, xuất phát từ Hà Nội đi Anh đón công dân Việt Nam.

Phi công người Anh là ca mắc COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam. Bệnh nhân được phát hiện bệnh hôm 18/3 và đã trải qua hơn 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy.



Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM tới chiều 22/5 thì được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy đến nay.



Bệnh nhân 91 từng đã trải qua những giai đoạn thập tử nhất sinh, tiên lượng khó qua khỏi khi phải thở ECMO hơn 2 tháng, phổi đông đặc xơ hóa tới 90%, tiên lượng phải ghép phổi.



Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể y bác sĩ, phi công hồi phục kỳ diệu. Lá phổi đã hoạt động gần 100%, bệnh nhân đủ điều kiện sức khỏe để trải qua chuyến bay 12 tiếng hồi hương hôm 12/7 tới đây.

Your browser does not support HTML5 video.

Phi công người Anh rạng rỡ bắt tay Chủ tịch UBND TP.HCM