Phi công người Anh rạng rỡ bắt tay Chủ tịch UBND TP.HCM, lá phổi đã hồi phục tới 90%

Hai Bệnh viện được khen thưởng

Chiều 17/5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, tới thăm bệnh nhân 91 là phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).



Tại thời điểm Chủ tịch UBND TP.HCM tới thăm, nam phi công người Anh đã tỉnh táo, có thể nói chuyện, giao tiếp. Bệnh nhân cũng có thể bắt tay, nói lời cảm ơn khi nhận quà tặng từ lãnh đạo UBND TP.HCM.

Phi công người Anh rạng rỡ bắt tay Chủ tịch UBND TP.HCM



"Với tư cách lãnh đạo chính quyền thành phố, bằng cả tấm lòng, tôi xin bày tỏ sự cảm phục đối với đội ngũ y bác sĩ cả nước nói chung và đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn TP.HCM thời gian qua. Mỗi người đều là một chiến sĩ tiêu biểu trên mặt trận phòng, chống đại dịch COVID-19", ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ.



Lãnh đạo UBND TP.HCM đã biểu dương, khen thưởng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (50 triệu đồng) và Bệnh viện Chợ Rẫy (50 triệu đồng).

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đến thăm bệnh nhân 91 chiều tối ngày 17/6



Đây là lần thứ 2 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Chợ Rẫy được UBND TP.HCM khen thưởng vì thành tích trong công tác cứu chữa bệnh nhân COVID-19.



Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy được thưởng 100 triệu đồng vì chữa trị tốt cho 2 cha con người Trung Quốc đầu tiên nhiễm Covid-19 - bệnh nhân thứ 1 và bệnh nhân thứ 2 ở Việt Nam; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới được thưởng 50 triệu đồng vì điều trị tốt cho bệnh nhân Việt kiều Mỹ - bệnh nhân thứ 7.



Bác sĩ không dám tin vào sự hồi phục kỳ diệu



Theo bác sĩ CK.2 Trần Thanh Linh, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, những ngày đầu về Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng bệnh nhân 91 rất nặng, nhiều lúc "không dám tin bệnh nhân có thể hồi phục được". Bệnh nhan cần thêm ít thời gian nữa để phục hồi đáp ứng gắng sức và chức năng vận động.



Hiện tại nam phi công đã có thể tự thở với liều lượng oxy hỗ trợ giảm dần còn 1,5 l/phút (những ngày trước đó 3 l/phút, sau đó giảm xuống 2 l/phút). Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, giao tiếp tốt và bày tỏ cảm xúc với đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê cho biết bệnh nhân 91 có thể không còn phải ghép phổi



Theo Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân sẽ được tập trung hồi phục các cơ, chức năng vận động và chế độ dinh dưỡng để tránh những vết loét do nằm lâu. Đặc biệt, bệnh nhân cần ổn định tinh thần sau quãng thời gian nằm viện rất dài.



"Chúng ta có thể hy vọng bệnh nhân có thể trở lại cuộc sống bình thường. Hiện tại, có thể nói khả năng sống sót là rất cao, đó là điều tối quan trọng", ông Nguyễn Tri Thức khẳng định.

Trước đó chiều 16/6, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng đã tới thăm nam phi công.



Bệnh nhân cho biết trong 1 tuần qua anh đã gọi điện trò chuyện với bạn bè ở khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt vài ngày trước, anh đã nhận món quà của vợ chồng người bạn từ Scotland gửi tới, đó là chiếc khăn có ghi tên đội bóng mà anh yêu thích.

Theo ông Khuê, hiện phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục được 90%, thận, tim, gan, men tụy hồi phục như bình thường. Tay bệnh nhân đã sử dụng được như bình thường và chân đã hồi phục được 4/5. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn được tập phục hồi chức năng và kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn chặt chẽ.

Theo Hà Ly/SKCĐ