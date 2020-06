Phi công người Anh đủ điều kiện xuất viện, đã có đơn vị đề nghị hỗ trợ đưa bệnh nhân về nước

Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Sức khỏe, tinh thần của bệnh nhân 91 đã khá ổn định, khi trao đổi với bác sĩ, người bệnh có nguyện vọng sớm được trở về nước. Từ thực tế trên khoa Hồi sức Cấp cứu đã lên phương án đề nghị bệnh viện sớm có giải pháp đáp ứng nguyện vọng của người bệnh. Dự kiến, sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ về Scotland”.

Your browser does not support HTML5 video.

Phi công người Anh rạng rỡ bắt tay Chủ tịch UBND TP.HCM