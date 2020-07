Phi công người Anh là nhân chứng sống về mức độ nguy hiểm của virus SARS-CoV-2

Trả lời phỏng vấn đài BBC, phi công người Anh nói "đừng chủ quan với virus corona" trong bối cảnh các biện pháp cách ly ở nước này đang dần dỡ bỏ. "Tôi là một ví dụ sống về những gì mà virus corona có thể làm và mức độ nghiêm trọng của nó", Cameron nói từ quê nhà.

Nam phi công đang điều trị tại bệnh viện địa phương. Ảnh: BBC



Trong quá trình điều trị tại Việt Nam, phi công người Anh đã phải thở máy trong 68 ngày. Sự sống nhiều lúc phụ thuộc hoàn toàn và ECMO.



"Tôi nghe nói rằng tôi là bệnh nhân nặng nhất châu Á trong một thời gian", Cameron nói. "Các bác sĩ Việt Nam có thể sử dụng kiến thức mà họ thu được từ tôi cho những bệnh nhân với tình trạng tương tự".



Bác sĩ Patel nói với BBC rằng ông Cameron sống sót trong thời gian dài như vậy trong tình trạng hôn mê là rất "đặc biệt". "Chúng tôi không có nhiều kinh nghiệm về việc một người dùng máy thở trong hơn 1 tháng rưỡi", bác sĩ Patel cho biết.



Theo dữ liệu từ Hiệp hội Chăm sóc chuyên sâu Scotland, khoảng 3/4 số người sống sót với COVID-19 được chăm sóc đặc biệt chưa tới 21 ngày và được thở máy trong thời gian ngắn hơn.



Sau khi được các bác sĩ Việt Nam hồi sinh lần 2, ông Cameron nói: "Tôi không nghĩ NHS (Dịch vụ y tế quốc gia) có thể đối phó với làn sóng bệnh nhân cần chăm sóc như tôi đã cần".



"Gần như cả nước biết đến bệnh nhân số 91 - chính là tôi," - anh nói. "Trên bản tin, ai đó cầm phim chụp X-quang, bản chụp cắt lớp phổi của tôi, rồi nói về nó trong khoảng 5 phút. Nghĩ lại, đó quả là một trải nghiệm không tưởng".

Bệnh nhân 91 khi được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy



Có thời điểm dung tích phổi của phi công người Anh chỉ còn 10%. Ông ta cũng bị suy đa tạng và giảm 30kg khi đang hôn mê. May mắn là ông đã được cứu sống và đã được phục hồi chức năng.



Nam phi công kể lại, khi thức dậy lần đầu tiên, điều đầu tiên ông nghĩ liệu mình có thể đi lại không? "Tôi không biết liệu tôi có bị liệt cả đời không vì tôi không thể cảm nhận được đôi chân của mình và tôi không biết sự nghiệp bay của mình có chấm dứt hay không", Cameron kể lại.



Các bác sĩ chăm sóc Cameron nói ông còn "cả một chặng đường dài" để hồi phục. Bác sĩ Manish Patel, chuyên gia hô hấp chịu trách nhiệm chăm sóc Cameron từ khi ông trở lại Scotland vào ngày 12/7, nói: "Mọi người nói được chăm sóc đặc biệt giống như chạy marathon. Trong trường hợp của Cameron, tôi nghĩ anh ấy phải chạy siêu marathon". Hiện ông vẫn đang cố gắng đi bộ dù đã được phục hồi chức năng.



Mục tiêu của Cameron có thể trở lại buồng lái máy bay vào "đầu năm tới" nhưng điều này chắc chắn khó khả thi vì việc phục hồi của ông sẽ kéo dài và gian khổ. Chưa kể, công việc của ông cũng bị đe dọa bởi những tác động tiêu cực mà đại dịch gây ra cho ngành hàng không.



BBC bình luận, phi công người Anh đến gần với cái chết vì SARS-CoV-2 hơn ai hết ở Việt Nam. Nơi đây đã có dưới 10 người được chăm sóc đặc biệt và hơn 400 ca nhiễm được ghi nhận.

"Nỗ lực giữ Cameron sống sót và tránh một ca tử vong do virus corona ở quốc gia có 95 triệu dân đồng nghĩa với việc tất cả bác sĩ giỏi nhất của Việt Nam đều tham gia vào việc cứu sống ông".

Còn tờ The Guardian đánh giá, sau khi được chữa khỏi COVID-19, nam phi công người Anh đã trở nên nổi tiếng ở cả Việt Nam và trên thế giới nhờ sự phục hồi thần kì.

