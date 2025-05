Phía Thiên An chính thức lên tiếng sau khi bị Jack nộp đơn tố cáo, động thái lạ trên mạng xã hội gây chú ý

Giữa lúc vụ bê bối tình ái với Jack xôn xao trở lại, Thiên An có hành động lạ.

Tối 26/5, mạng Xã hội nổ tung khi Jack chính thức đưa ra thông báo liên quan đến vụ ồn ào tình ái với Thiên An. Theo đó, trong văn bản đăng tải công khai, phía công ty quản lý Jack cho biết đã nộp đơn tố cáo diễn viên Thiên An vì tung tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sự nghiệp của nam ca sĩ. Phía Jack cho biết có đủ bằng chứng thực hiện nghĩa vụ tài chính với bé Sol - con gái chung với Thiên An, nay anh khởi kiện để đòi lại quyền nuôi con.

Trước loạt diễn biến căng thẳng này, Thiên An cũng có động thái gây chú ý. Theo ghi nhận vào tối 26/5, Thiên An đã khoá bình luận trên trang cá nhân. Đồng thời, bài viết liên quan đến chuyện Thiên An mang thai 3 lần, "phốt" một nam ca sĩ vô trách nhiệm, bỏ rơi con được đăng tải vào tháng 1/2025 hiện cũng đã biến mất trên Fanpage cùng các nền tảng mạng xã hội của Thiên An.

Liên hệ với phía Thiên An để tìm hiểu sự việc. Đại diện của nữ diễn viên cho hay hiện tại chưa nắm được những thông tin lan truyền trên mạng và cũng không nhận được thông tin gì từ toà án. Nếu có phản hồi gì sẽ thông tin với mọi người sau. Trước những diễn biến căng thẳng này, công chúng vẫn đang chờ đợi động thái lên tiếng trực tiếp từ Thiên An để làm rõ bê bối tình ái kéo dài suốt 4 năm qua.

Phía Thiên An cho biết hiện chưa nhận bất kì thông báo nào từ toà án

Theo đó, bài viết được đăng tải trong ngày 19/1 - 20/1 bị Thiên An xoá đi có nội dung liên quan đến chuyện từng mang thai 2 lần vào năm 2020 nhưng đều không giữ được con, chỉ có bé Sol chào đời. Trong bài đăng này, Thiên An từng chia sẻ rằng sau khi rời công ty cũ, cô phát hiện mang thai lần đầu. Khi thông báo với bạn trai là một người nổi tiếng thì anh này đã khóc lóc, cầu xin cô không giữ đứa bé vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp, mất fan và vừa ký hợp đồng mới. Vì yêu và thương người mình chọn, cô đã đau lòng từ bỏ đứa con đầu tiên vào ngày 13/2/2020, trước sinh nhật của mình 10 ngày.

Thời gian sau, cô tiếp tục mang thai lần hai. Dù kiên quyết giữ con, nhưng lần này, mẹ của bạn trai đã can thiệp, khuyên cô bỏ con. Thiên An cho biết mình từng xem mẹ bạn trai như mẹ ruột nên hành động này của bà đã khiến cô bị tác động tâm lý nặng nề. Trong tâm trạng vừa lo sợ, vừa muốn bảo vệ sự nghiệp cho bạn trai, cô một lần nữa buộc phải từ bỏ con. Đứa bé thứ hai ra đi vào ngày 20/5/2020. Nữ diễn viên trải qua giai đoạn đau đớn thừa nhận đã khóc cạn nước mắt vì hai sinh linh nhỏ.

Đến lần thứ 3 Thiên An quyết tâm giữ lại bé Sol và đối mặt với sự cô đơn, tổn thương. Nữ diễn viên cho hay: "Sau đó vài tháng khi bạn bắt đầu chuyển nhà thì mọi Chuyện lại 1 lần nữa đến với mình. S (bé Sol - PV) đã đến như 1 phép màu làm thức tỉnh con người của mình. Lúc này thật sự mình đã tỉnh, lương tâm của một người mẹ không cho phép mình tồi tệ thêm 1 lần nào nữa. Vì vậy mình đã quyết giữ bé S lại đến tháng thứ 4 mình mới cho gia đình biết vì mình không muốn họ lại 1 lần nữa làm tổn thương mẹ con mình. Và từ đó bắt đầu những rạn nứt xuất hiện. Khoảng thời gian đó là thời gian đen tối nhất cuộc đời mình. Luôn luôn 1 mình".

Thiên An khoá bình luận, xoá đi bài viết liên quan đến chuyện từng không giữ được 2 con, tố bạn trai vô trách nhiệm

Liên quan đến việc các bài đăng của Thiên An không nhắc tên cụ thể nhưng phía Jack vẫn nộp đơn tố cáo, phía này cho hay: "Dù bà Trần Nguyễn Thiên An cho rằng không nêu tên Nghệ sĩ Jack - J97, nhưng nội dung các bài viết đã khiến nhiều đơn vị truyền thông diễn giải và cung cấp thông tin sai lệch nghiêm trọng trong dư luận xã hội. Qua quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chúng tôi được biết bà Trần Nguyễn Thiên An đã phải gỡ bỏ các bài viết gây nhầm lẫn ngay sau đó".

Trong thông cáo phát đến công chúng, thời gian qua phía Jack cho biết nam ca sĩ không được tiếp cận con gái, có đầy đủ bằng chứng thực hiện nghĩa vụ chu cấp. Theo đó, trong văn bản nêu rõ: "Cùng với những phát ngôn 'mập mờ' của bà Trần Nguyễn Thiên An đã khiến Jack - J97 không thể tiếp cận với bé T.N.Y.Đ. Nhưng khi để thực hiện một mục đích khác thì nghệ sĩ Jack - J97 lại bị gắn mác là một ngừoi cha bỏ con, chúng tôi thiết nghĩ việc xác nhận chính danh trong vấn đề này cần phải được làm rõ. Vì thế, nghệ sĩ Jack - J97 đã nộp đơn khởi kiện đến Toà án nhân dân có thẩm quyền để xác định cha con với bé T.N.Y.Đ, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định của Pháp luật. Hiện vụ việc đang được Toà án giải quyết".

Hiện tại, những chia sẻ này của Jack vẫn đang gây xôn xao mạng xã hội.

Thiên An và Jack từng có thời gian yêu kín tiếng, nổ ra ồn ào tình ái vào 4 năm trước

Hạ Anh