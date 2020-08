Hình ảnh phiếu đi chợ theo ngày chẵn/lẻ ở Đà Nẵng để chống COVID-19: Mỗi gia đình đi chợ 3 ngày/lần

Theo nguồn tin từ báo Nhân dân, sáng 10/8, tại buổi là, việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng , ông Huỳnh Đức Thơ - chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Do việc phòng dịch ở chợ tương đối phức tạp nên TP đã yêu cầu Sở Công thương tính toán tìm cách để người dân cứ 2 - 3 ngày mới đi chợ một lần. Phương án người dân đi chợ ngày chắn, lẻ sẽ hạn chế tối đa việc tập trung quá đông người, người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

Cũng theo ông Bắc, phương án này dựa vào lịch trình của các ca mắc COVID-19 hần đây. Trong số đó có nhiều ca mắc có lịch sử đi chợ nhiều lần, tiếp xúc đông người dẫn đến nguy cơ lây lan cao. Việc siết lại số lần đi chợ cũng trên tính toán từ nhu cầu thực tế của người dân. Một số hộ thì có khi một tuần đi chợ một lần song cũng có người đi chợ một ngày 2,3 lần. Hiện, đã có phường Mân Thái, quận Sơn Trà tiến hành in phiếu theo ngày chẵn, lẻ để phát cho người dân.

Phiếu đi chợ ở Đà Nẵng trong mùa dịch COVID-19

Trên phiếu ghi thông tin hộ gia đình và có giá trị sử dụng 1 lần/ngày ở tất cả các chợ. BQL chợ thu phiếu khi người dân vào chợ và lưu theo ngày, phục vụ điều tra dịch tễ khi cần. Các chợ cũng tăng cường lực lượng kiểm soát, sát khuẩn, đo nhiệt độ, bắt buộc các tiểu thương, người đi chợ đeo khẩu trang, rửa tay trước kho vào chợ và giữ khoảng cách 2 mét. Nếu không chấp hành sẽ không được vào chợ.

Còn theo nguồn tin từ tờ Tuổi trẻ, quy định phiếu đi chợ như sau: Mỗi gia đình cứ 3 ngày được cử một người đi chợ một lần. Mỗi hộ được phát 5 thẻ vào chợ, tương ứng 15 ngày, bao gồm ngày chẵn và lẻ. Mỗi thẻ vào chợ có giá trị sử dụng một lần ở bất kỳ chợ nào trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Sở Công thương yêu cầu UBND các quận, huyện chỉ đạo địa phương tích cực tuyên truyền cho người dân tổ chức cơ cấu bữa ăn hợp lý, nắm rõ và nghiêm túc thực hiện các phương án phân chia tần suất đi chợ để hợp tác, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.