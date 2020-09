ALICE: Giải mã sức hút của siêu phẩm xuyên không khó có thể bỏ qua trong năm 2020

Poster phim "Alice".

Tuy nhiên, vẫn có những bí mật ẩn giấu phía sau cỗ máy này. Tất cả được tiên tri trong quyển sách bí mật, do một vị bác sỹ tài ba cất giữ vào năm 1992. Tae Yi và Min Hyuk được tổ chức Alice giao nhiệm vụ quay trở về năm 1992 để đi tìm quyển sách này. Cùng lúc đó, một tên tội phạm thời gian cũng xuyên không trở về với mục đích cuỗm đi cuốn sách. Hắn giết chết người gác sách và nhanh chóng bị Min Hyuk bắt giữ.

Lại nói về Tae Yi (do nữ diễn viên gạo cội Kim Hee Sun thủ vai). Ngay sau khi bỏ trốn, cô thay tên đổi họ và sinh ra Jin Gyeom (do nam diễn viên Joo Won thủ vai). Nhưng cậu bé bị mắc chứng mất nhận thức cảm xúc, luôn trong trạng thái vô cảm. Đó là do ảnh hưởng của bức xạ thời gian tác động lên bào thai trong lúc Tae Yi xuyên không về năm 1992. Cũng bởi tính cách này, vào năm 17 tuổi, Jin Gyeom bị hiểu nhầm đã xô ngã bạn cùng lớp từ tầng thượng xuống đất tử vong. Người mẹ vì thương con đã tìm mọi cách minh oan cho cậu bé. Jin Gyeom dường như bắt đầu nhận ra cảm xúc gì đó dành cho mẹ mình kể từ sau sự kiện này.