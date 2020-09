Phim "Bạn trai tôi là hồ ly" tung ra trailer mới kèm sơ đồ các mối quan hệ của nhân vật cực chi tiết

Trong bộ phim mới của đài tvN "Bạn trai tôi là hồ ly" (Tale of the Nine Tailed) sắp chiếu trong tháng 10 tới, Lee Dong Wook vào vai gumiho, Lee Yeon, một linh hồn hồ ly, người chuyển xuống từ dãy núi Baekdusan để tận hưởng cuộc sống mới nơi thành thị. Jo Bo Ah đóng vai một nhà sản xuất phim tài liệu kỳ quặc, Nam Ji Ah, người đang tìm cách phơi bày sự thật về những linh hồn hồ ly đang ẩn mình dưới hình dáng con người. Nhân vật phản diện do Kim Bum vào vai cũng có màn quay trở lại xuất sắc, vào vai Lee Rang, anh trai của gumiho. Anh ấy là một nửa người nửa hồ ly.

Sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật

Theo sơ đồ những mối quan hệ giữa các nhân vật được nhà sản xuất tiết lộ gần đây, Nam Ji Ah sẽ săn lùng chàng hồ ly điển trai, Lee Yeon. Vì hồ ly cũng được biết đến là người thu nhận những người hầu để giúp họ hòa nhập với cuộc sống thành phố vậy nên người hầu của Lee Yeon là Goo Shin Ju, một bác sĩ thú y.

Lee Rang sẽ được phục vụ bởi Gi Yu Ri, giám đốc của một cửa hàng bách hóa lớn. Cô còn được biết đến như một linh hồn hồ ly tới từ nước Nga. Các nhân vật phụ khác bao gồm Bok Hye Ja, một ông chủ kinh doanh , Baek Si Woo, một thám tử, Pyo Jae Hwan, một trợ lý PD, hai người gác cổng và cha mẹ của Nam Ji Ah.

Ji Ah - Lee Yeon liên tục đụng độ

Bên cạnh sơ đồ mối quan hệ giữa các nhân vật, nhà sản xuất cũng đồng thời hé lộ thêm một trailer ngắn. Cũng như đoạn trailer đầu tiên được "nhá hàng" trước đó không lâu, nội dung của trailer mới vẫn xoay quanh những vụ án bí ẩn khiến Nam Ji Ah thêm nghi ngờ Lee Yeon. Cả hai liên tục có những màn rượt đuổi và ánh nhìn đầy ngờ vực dành cho nhau. Lee Yeon và Lee Rang tiếp tục chạm trán trong rừng sâu và lần này tiếp tục lại là hình ảnh về những pha hành động rất kịch tính.

Lee Yeon - Lee Rang động thủ trong rừng

Trailer 2 được đánh giá là gay cấn hơn, không còn thêm thắt những khoảnh khắc tương tác đáng yêu giữa hai nhân vật chính nữa. Liệu "Bạn trai tôi là hồ ly" (Tale of the Nine Tailed) có đáp ứng được kì vọng của khán giả sau khi xem những đoạn trailer hấp dấn tới vậy?



Phim sẽ lên sóng trên tvN từ 7/10, sau khi " Flower Of Evil" kết thúc.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ