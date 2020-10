Phim 'Cậu Vàng' tung clip và hình ảnh đầu tiên đúng dịp 103 năm ngày sinh cố nhà văn Nam Cao

Cậu Vàng là bộ phim được lấy cảm hứng từ các tập truyện ngắn như Lão Hạc, Chí Phèo,... của nhà văn Nam Cao. Đây là bộ phim Việt đầu tiên lấy hình ảnh nhân vật chính là một chú chó.

Your browser does not support HTML5 video.

Trailer bộ phim Cậu Vàng

Bộ phim Cậu Vàng do cố NSND Bùi Cường biên kịch. Trước đó cố nghệ sĩ được biết đến với vai diễn Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Bộ phim chính là tâm nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Bùi Cường và nay được con rể của ông là đạo diễn Trần Vũ Thủy bắt tay vào thực hiện.

Bộ phim Cậu Vàng chính thức được khởi quay vào tháng 9/2019 tại Ninh Bình. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên hai miền Bắc - Nam. Diễn viên Viết Liên vai Lão Hạc, Hữu Châu vai Bá Kiến, Chiều Xuân vai vợ cả Bá Kiến, Khánh Huyền vai vợ hai.

Ngoài ra còn có sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như: Băng Di vai vợ ba, Will vai Lý Cường - con trai Bá Kiến, Trần Lê Nam vai giáo Thứ, Trần Doãn Hoàng vai Cò - con trai Lão Hạc, Bích Ngọc vai Cải - người yêu Cò, Thanh Hoa vai vợ giáo Thứ, Thanh Bình vai Lê Văn, Chiến Thắng vai Thầy Hoàng... Hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút lắng đọng và ý nghĩa nhất.

Hôm nay những hình ảnh và clip đầu tiên của phim cũng đã được công bố. Tuy nhiên khán giả lại khá bất ngờ với không khí của bộ phim khác hẳn với những gì mà họ tưởng tượng về truyện của Nam Cao.

Nếu Lão Hạc là những thước phim đen trắng khắc họa hình ảnh đói khổ cùng quẫn của người dân nghèo thời thực dân phong kiến, thì những gì mà "Cậu Vàng" cho thấy lại là một vùng quê thơ mộng trữ tình.

Những giây đầu tiên của clip là hình ảnh chú chó vàng rong chơi trên cánh đồng hoa cải. Lão Hạc cùng con trai đơm cá trên cánh đồng. Con trai Lão Hạc quăng cho cậu Vàng một con cá. Khung cảnh bình yên, mộc mạc, mọi thứ rất ung dung tự tại.

Nhà sản xuất cho biết đoạn Trailer này đã lột tải được điều mà đạo diễn Trần Vũ Thủy muốn truyền tải qua bộ phim. Vốn ban đầu, nghệ sĩ Bùi Cường đã dùng góc nhìn hiện đại kết hợp với cái hồn văn học để tạo ra các nhân vật trong truyện Cậu Vàng.

Vào tháng 8 năm ngoái, hình ảnh Cậu Vàng từng gây tranh cãi khi sử dụng chú chó Shiba Inu của Nhật để đóng chính. Số đông khán giả Việt cho rằng đã là phim Việt thì nên sử dụng mọi thứ "Thuần Việt". Do đó chú chó Nhật dễ thương và thông minh đấy, nhưng nó không hợp với hình ảnh cậu Vàng trong tưởng tượng của chúng ta.

Nhà sản xuất qua đó cũng phải tuyển rất nhiều "diễn viên" chó để đóng vai này, song thân thế của chú chó được chọn sẽ được giữ kín.

Bộ phim Cậu Vàng sẽ ra rạp vào ngày 8/1/2021 tới.

Theo Thiên Bình/SKCĐ