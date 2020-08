`Lấy danh nghĩa người nhà`: Đàm Tùng Vận `ôm trọn` dàn trai đẹp Tống Uy Long và Trương Tân Thành

Đàm Tùng Vận là một trong những gương mặt trẻ sáng giá của làng diễn xuất Hoa ngữ. Không chỉ được yêu mến vì ngoại hìh nhí nhảnh, đáng yêu, nữ diễn viên còn được giới chuyên môn đánh giá tốt về khả năng diễn xuất. Mỗi vai diễn của Đàm Tùng Vận đều để lại cho người hâm mộ những ấn tượng đặc biệt và không hề có cảm giác một màu.

Poster quảng cáo phim "Lấy danh nghĩa người nhà".

Sau vai diễn Hy Thủy trong "Dân sơ kỳ nhân truyện", Đàm Tùng Vận tái xuất màn ảnh nhỏ cùng hai trai đẹp Tống Uy Long và Trương Tân Thành trong "Lấy danh nghĩa người nhà". Với dàn diễn viên vừa có thực lực, vừa có nhan sắc, bộ phim hứa hẹn sẽ trở thành một hit lớn trong thời gian tới.

"Lấy danh nghĩa người nhà" là bộ phim tình cảm hiện đại với sự tham gia của ba diễn viên trẻ tài năng Đàm Tùng Vận, Tống Uy Long và Trương Tân Thành. Phim lấy đề tài gia đình, kể về biến cố của ba đứa trẻ không có quan hệ huyết thống, đến với nhau một cách ngẫu nhiên cùng với hai ông bố để xây dựng một gia đình ấm áp.

Gia đình bất đắc của hai ông bố và ba đứa con.

Đàm Tùng Vận vào vai Lý Tiêm Tiêm mới mất mẹ, sống cùng cha là Lý Hải Triều - chủ một tiệm mì. Dù thiếu vắng tình yêu của mẹ từ nhỏ nhưng cô bé vẫn rất lạc quan, hay cười và luôn cố giấu nỗi buồn nhớ mẹ, chỉ biết vẽ lên đất để bày tỏ. Lăng Tiêu (Tống Uy Long) cùng gia đình chuyển vào sống gần nhà Tiêm Tiêm khiến cô bé rất vui và thường xuyên sang tặng quà Lăng Tiêu dù bị từ chối nhiều lần. Cậu bé Tử Thu (Trương Tân Thành) và mẹ cũng sống trong cùng một khu với Tiêm Tiêm và Lăng Tiêu. Mẹ Tử Thu là Hạ Mai được người dân quanh khu gán ghép với bố của Tiêm Tiêm làm cô bé rất bực bội vì không muốn có mẹ kế nên thường tìm cách phá bĩnh Hạ Mai và Tử Thu.

Lý Tiêm Tiêm hồi bé.

Dù không ưa nhau từ đầu nhưng vẫn mang tình nghĩa là hàng xóm của nhau nên khi Lăng Tiêu bị đám trẻ khác bắt nạt, Tiêm Tiêm và Tử Thu không ngại ngần xông vào đánh nhau để cứu Lăng Tiêu. Từ đó đám trẻ trở nên thân thiết hơn với nhau.

Lý Tiêm Tiêm - Tử Thu - Lăng Tiêu rất bao bọc bảo vệ nhau.

Biến cố đã đẩy cuộc sống của Tiêm Tiêm - Tử Thu - Lăng Tiêu gần nhau hơn khiến người xem không khỏi chạnh lòng. Mẹ của Lăng Tiêu trở nên vô cùng tiêu cực sau khi mất đi con gái nên thường xuyên trách mắng, đánh đập cậu bé rồi sau đó bỏ Lăng Tiêu và bố cậu mà đi. Hạ Mai - mẹ của Tử Thu - ngỏ ý vay tiền bố của Tiêm Tiêm và nhờ chăm sóc hộ Tử Thu một thời gian nhưng rồi cũng không thấy quay lại nữa. Hai ông bố bất đắc dĩ phải phối hợp cùng nhau để chăm sóc và nuôi nấng ba đứa trẻ.

Cuộc sống của 3 anh em bất đắc dĩ cùng lớn lên bên nhau sẽ có gì thú vị?



Liệu cuộc sống từ những ngày thơ bé tới khi vào trường trung học của ba anh em có gì thú vị? Khán giả đừng bỏ lỡ những tập tiếp theo của "Lấy danh nghĩa người nhà". Phim hiện được phát sóng trên FPT Play và Keeng Movies.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ