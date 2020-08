Phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát có gì mà trở nên 'viral' trên MXH đến thế?

Hiện tại, phim mới Lưu Ly Mỹ Nhân Sát do Viên Băng Nghiên - Thành Nghị đóng chính đang trở thành một trong những bộ phim Hoa ngữ đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội . Được biết, bộ phim này đã được khởi quay vào ngày 27/2/2019, đóng máy từ 7/8/2019. Sau một năm mòn mỏi chờ đợi cuối cùng Lưu Ly Mỹ Nhân Sát cũng chính thức được lên sóng vào ngày 6/8 vừa qua.

Ngay lập tức, bộ phim cổ trang Trung Quốc này đã đạt được 7.2 điểm douban với 58.9% đánh giá 4 sao và 5 sao, 24.7% đánh giá 3 sao. Sau 9 tập, phim đã thu về tổng cộng 10.176 vote. Đây là một kết quả khá khả quan với một bộ phim tiên hiệp chuyển thể không được đầu tư cao, dàn diễn viên chính cũng không phải là những tên tuổi quá hot.

Lưu Ly Mỹ Nhân Sát xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).

Về nội dung, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).

Toàn Cơ ban đầu vốn là chiến thần tướng quân với sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới và ma giới đều phải sợ hãi. Tuy nhiên, vì trả thù, Toàn Cơ bỗng trở thành tội nhân. Do lập được nhiều chiến công, nàng được đầu thai làm người để giác ngộ đạo lý và bớt đi oán hận trong người.

Hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi chính.

Tại hạ giới, cô đầu thai vào nhà họ Chử, lấy tên là Toàn Cơ, con gái tưởng môn phái nổi tiếng. Tuy nhiên, Toàn Cơ lại không giỏi võ công, được cho là kém cỏi hơn nhiều so với người chị sinh đôi Chử Linh Lung (Trương Dư Hi).

Dưới thân phận Chử Toàn Cơ, cô đã gặp gỡ và yêu Vũ Tư Phượng mà không hề biết về lương duyên ở những kiếp trước chỉ toàn khổ đau. Đặc biệt, chính Toàn Cơ là người giết chết Vũ Tư Phượng, không chỉ 1 lần mà đến tận 9 lần.

Tư Phượng (Thành Nghị).

Tình tiết này khiến khản giả bi thương, cảm thấy số phận của nam chính còn thảm hơn cả Húc Phượng (Đặng Luân) ở Hương mật tựa khói sương hay Bạch Tử Họa (Hoắc Kiến Hoa) trong Hoa Thiên Cốt. Cũng may, sau 9 kiếp đau thương, cặp đôi vẫn kiên cường đấu tranh, cùng nhau vượt qua giông bão để bảo vệ tình yêu của mình.

Ngoài mối duyên nhiều kiếp của cặp đôi chính, trong phim còn phải kể đến những nhân vật 'điểm sáng' khác như: Chử Linh Lung (Trương Dư Hi) hay Hạo Thần (Lưu Học Nghĩa). Chử Linh Lung là chị em sinh đôi với Toàn Cơ, trưởng nữ của chưởng môn phái Thiếu Dương (Chử Lỗi). Cô là một thiếu nữ ngây thơ, nhiệt tình và hoạt bát, dám yêu dám hận và yêu thương, bảo mệ muội muội hết lòng.

Chử Linh Lung (Trương Dư Hi).





Hạo Thần ( Lưu Học Nghĩa).

Bên cạnh đó, Hạo Thần có 2 thân phận, trước là Bạch Đế – người chấp chưởng đông phương Thiên giới, sau là Hạo Thần – đệ tử ưu tú nhất Điểm Tình cốc.





Hiện tại, Lưu Ly mỹ nhân sát được phát sóng trên hệ thống xem phim online của Youku - Trung Quốc và được chiếu trên trên Keeng Movies với phụ đề tiếng Việt.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ