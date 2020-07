Phim mới `ông hoàng phòng vé` Hàn Quốc tung poster cực xịn, dự đoán là phim hành động đáng mong chờ

nam tài tử Hwang Jung Min - "ông hoàng phòng vé" xứ kim chi. Đặc biệt, Deliver Us From Evil còn có sự góp mặt của nam diễn viên Lee Jung Jae. Bất ngờ là, đây cũng là màn tái hợp của Hwang Jung Min và Lee Jung Jae sau 7 năm kể từ bom tấn Thế Giới Mới (2013). Deliver Us From Evil (tạm dịch: Cứu Ta Từ Điềm Xấu) đã tung ra poster mới nhất vào trưa ngày 7/7. Đây là bộ phim hành động có sự tham gia của

Từ poster mới nhất của Deliver Us From Evil có thể thấy, cả Hwang Jung Min và Lee Jung Jae đều cầm súng trong tay, nổi bật với nét mặt căng thẳng lạnh lùng. Đặc biệt, Lee Jung Jae còn để lộ hình xăm ở mặt và cổ cực ngầu. Nhiều người đoán rằng thân phận của 2 nam diễn viên trong phim mới đều là những sát thủ hắc bang nguy hiểm.

Deliver Us From Evil có cốt truyện xoay quanh sát thủ In Nam (Hwang Jung Min) trong phi vụ cuối cùng trước khi giải nghệ. Bên cạnhđó, Ray (Lee Jung Jae) mang trong mình niềm hận thù sâu sắc, quyết phải tiêu diệt In Nam để báo thù rửa hận cho người thân.

Hai kẻ nguy hiểm đã có màn đụng độ tại Thái Lan, tạo nên màn truy đuổi đẫm máu và gay cấn. Hwang Jung Min cho biết, bản thân rất phấn khích khi biết Lee Jung Jae tham gia bởi cả 2 từng hợp tác rất ăn ý trong phim trước đó. Bên cạnh đó, Lee Jung Jae cũng khẳng định lý do khiến anh tham gia Deliver Us From Evil là do Hwang Jung Min.

phòng vé Hàn Quốc hè năm nay. siêu phẩm hành động xã hội đen với những màn truy đuổi, đánh đấm mãn nhãn người xem, hứa hẹn sẽ thu về những con số ấn tượng tại Lời Thú Tội Của Kẻ Sát Nhân). Đây được coi là thành công của Confession of Murder ( Hong Won Chan - người đứng sau Bộ phim bom tấn mới này được đạo diễn và chắp bút bởi

Tuy nhiên, phim sẽ đối đầu với Peninsula (phần 2 của Train To Busan), bộ phim zombie cũng rất đang được khán giả ngóng chờ.



Deliver Us From Evil chính thức công chiếu ngày 5/8/2020.

Deliver Us From Evil (2020) 다만 악에서 구하소서 Movie Trailer | EONTALK



