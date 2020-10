Fan điêu đứng trước phản ứng hóa học của Thành Nghị và Trương Dư Hi trong teaser Mộng Tỉnh Trường An

Hiện tại, những bộ phim xứ Trung, đặc biệt là phim cổ trang Trung Quốc đang thu hút nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả. Nổi lên từ Lưu Ly mỹ nhân sát, Thành Nghị và Trương Dư Hi tiếp tục 'hâm nóng' tên tuổi của mình bằng vai diễn chính trong phim Mộng Tỉnh Trường An.

Sau khi hé lộ những hình ảnh hiếm hoi trên phim trường, không để khán giả phải chờ đợi quá lâu, mới đây ekip đoàn làm phim đã tung teaser Mộng Tỉnh Trường An khiến nhiều người thích thú.

Đoạn teaser kéo dài hơn 2 phút đã hé lộ nhiều phân đoạn tương tác vô cùng tình cảm giữa cặp đôi chính Thành Nghị và Trương Dư Hi. Không ít người phải xuýt xoa, khen ngợi bởi độ đẹp đôi và phản ứng hóa học của hai người.

Nhiều người thích thú trước độ đẹp đôi và tương tác tình cảm của cặp chính

Tạo hình của nữ chính Trương Dư Hi được nhiều người nhận xét là vô cùng phù hợp và xinh đẹp, vượt trội hơn hẳn hình ảnh Linh Lung trong Lưu Ly. Tuy nhiên, tạo hình và nét diễn của Thành Nghị lại khá giống với Lưu Ly Mỹ Nhân Sát.

Tuy nhiên, nét diễn và tạo hình của Thành Nghị trong Mộng Tỉnh Trường An...

Nhiều người còn cho rằng, tạo hình và lối diễn của Thành Nghị trong teaser Mộng Tỉnh Trường An giống hệt nhân vật Tư Phượng trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, khi soi từ quần áo cho đến biểu cảm khuôn mặt. Những ý kiến khó tính hơn còn chỉ trích nam diễn viên có lối diễn 'một màu', chưa thể thoát vai khỏi phim cũ.

... bị nhiều người nhận xét là giống phim cũ Lưu Ly mỹ nhân sát

Bộ phim cổ trang Trung Quốc Mộng Tỉnh Trường An (tên cũ là Bắc Cung) được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiếm Khí Hành của tác giả Thập Tứ Khuyết. Phim lấy bối cảnh thời vua Đường Văn Tông, Thành Nghị vào vai Hoàng đế Lý Diễm, Trương Dư Hi vào vai Ngư Băng Nhi - con gái gia tộc Vương Nhai được tể tướng họ Ngư nhận nuôi.



Được biết, Được biết, phim mới Mộng Tỉnh Trường An hiện đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch phát sóng.

Không chỉ hợp tác cùng 'chị dâu' Trương Dư Hi trong Mộng Tỉnh Trường An, cặp đôi lại tiếp tục hội ngộ cùng 'Hạo Thần' Lưu Học Nghĩa trong phim mới Gió Nam hiểu lòng tôi.



