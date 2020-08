Bộ phim `Snowdrop` có Jisoo (BLACKPINK) thủ vai hé lộ dàn viên toàn sao `khủng`

Vào ngày 18/8 vừa qua, theo một nguồn tin độc quyền từ Mydaily, Jisoo (BLACKPINK) sẽ tham gia vào đội hình diễn viên cho một bộ phim truyền hình sắp tới có tựa đề là "Snowdrop" với tư cách là một vai chính. Bộ phim hiện đang thảo luận về kế hoạch phát sóng với nhà đài JTBC.

Ngay sau khi tin này được chính thức xác nhận, từ khóa "Jisoo" đã leo vọt lên No 1 xu hướng tìm kiếm toàn cầu. "Snowdrop" là tác phẩm được tạo ra bởi biên kịch Yoo Hyun Mi và PD Cho Hyun Tak, cả hai đều đã giúp sản xuất bộ phim truyền hình ăn khách "SKY Castle" vào năm ngoái.

Vai trò của Jisoo trong "Snowdrop" hiện vẫn còn mông lung.

Ngoài Jisoo (BLACKPINK) được xác nhận sẽ góp mặt trong bộ phim, nữ diễn viên Kim Hye Yoon và nam diễn viên Jung Hae In cũng đã xác nhận sẽ góp phần tạo nên thành công của "Snowdrop". Cả hai đều là những diễn viên rất tài năng và từng có kinh nghiệm tham gia nhiều bộ phim thành công vang dội.

Nữ diễn viên Kim Hye Yoon được thông báo cũng sẽ đảm nhận vai nữ chính trong "Snowdrop" khiến khán giả không khỏi "hoang mang" vì theo báo chí trước đó đưa tin thì Jisoo mới là người đảm nhận vai trò này. Hiện ekip sản xuất của bộ phim vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.

Kim Hye Yoon là một nữ diễn viên giàu thực lực đã từng làm việc cùng biên kịch Yoo Hyun Mi và PD Cho Hyun Tak trong bộ phim "SKY Castle" trước đó. Thành công vang dội của loạt phim cùng với vai diễn đặc biệt của cô trong vai một nữ sinh trung học đầy tham vọng và một tiểu thư sang chảnh, đã đưa cô trở thành Ngôi Sao và giành được Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 55 cho hạng mục "Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất". Vào năm 2019, nữ diễn viên đảm nhận vai diễn chính đầu tay với "Extraordinary You" đã gây được tiếng vang lớn với khả năng diễn xuất của mình.

Hai vai diễn để đời của Kim Hye Yoon trong "SKY Castle" và "Extraordinary You".

Trai đẹp Jung Hae In đã quá quen mặt với mọt phim Hàn trong hàng loạt drama tiếng tăm như "Khi nàng say giấc", "Chị đẹp mua cơm cho tôi",... Ngoài ra, Jung Hae-in đã từng xuất hiện trong cả 2 "siêu phẩm" của đài tvN như " Reply 1988" và "Yêu tinh" với vai diễn tình đầu của cả 2 nữ chính trong phim. Anh xuất ngũ năm 21 tuổi và năm 27 tuổi chính thức khởi nghiệp diễn xuất, nam diễn viên chia sẻ: “ Tôi đã có một sự khởi đầu muộn, tôi tin rằng tất cả những kinh nghiệm mà tôi đã tích lũy sẽ có lợi cho tôi”. Quả đúng như lời khẳng định của nam diễn viên, những bộ phim có sự tham gia của Jung Hae In đều hớp hồn khán giả bởi vẻ ngoài điển trai và nụ cười ngọt ngào.

Nam diễn viên tài mạo song toàn Jung Hae In.

Hiện "Snowdrop" vẫn chưa công bố thông tin gì thêm về lịch phát sóng.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ