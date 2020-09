Phim Snowdrop có Jisoo bất ngờ sử dụng tên Seol Kang Hwa, gọi tên Yoo In Na gia nhập dàn diễn viên

Vào ngày 18/8 vừa qua, theo một nguồn tin độc quyền từ Mydaily, Jisoo (BLACKPINK) sẽ tham gia vào đội hình diễn viên cho một bộ phim truyền hình sắp tới có tựa đề là "Snowdrop" với tư cách là một vai chính. Bộ phim hiện đang thảo luận về kế hoạch phát sóng với nhà đài JTBC.

Từ đó đến nay bộ phim liên tục tung ra thông tin nhá hàng về dàn diễn viên cực chất gồm có Jang Seungjo với tư cách là vai nam chính, diễn viên Kim Hyeyoon (đã xác nhận) và Jung Haein (đang thảo luận).

Dàn cast tới thời điểm hiện tại của Seol Kang Hwa (Snowdrop)

Sau thời gian dài để dân tình đoán già đoán non, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông vào ngày 17 tháng 9 thì nhà đài JTBC đã chính thức xác nhận về một bộ phim mang tên "Seol Kang Hwa" và đây sẽ tên chính thức cho bộ phim chứ không phải "Snowdrop" như trước đó.

Dự kiến phát sóng vào nửa đầu năm 2021, "Seol Kang Hwa" đang thu hút sự chú ý lớn ngay từ những giai đoạn đầu do biên kịch Yoo Hyun Mi và đạo diễn Jo Hyun Tak của "SKY Castle" từng làm mưa làm gió trên đài JTBC sẽ hợp tác trở lại . Dàn diễn viên hiện đã được xác nhận của bộ phim bao gồm BLACKPINK Jisoo, Kim Hye Yoon (SKY Caste), Jung Yoo Jin và Jang Seung Jo (The Good Detective).

Nữ diễn viên Yoo In Na có thể tham gia vào dàn diễn viên

Các báo cáo nội bộ hiện nói rằng nữ diễn viên Yoo In Na có khả năng tham gia dàn diễn viên này, vì "Seol Kang Hwa" sẽ sớm hoàn thành quá trình tuyển chọn để bắt đầu quay vào cuối mùa thu này. Trong khi đó, nam diễn viên Jung Hae In cũng đang cân nhắc vai nam chính trong "Seol Kang Hwa".

Với dàn diễn viên toàn gương mặt sáng giá như vậy và ai cũng được "đoán" là diễn viên chính, khán giả cho rằng "Seol Kang Hwa" sẽ là một tác phẩm phim truyền hình theo mô típ nhiều diễn diễn chính giống như tác phẩm "SKY Castle".

Thông tin về bộ phim đang lan truyền khắp nơi

Theo trang tin HANcinema, nội dung của 'Seol Kang Hwa" dựa trên các ghi chép viết tay của một người đàn ông trốn thoát khỏi trại tù chính trị ở Bắc Triều Tiên. Bộ phim được lấy bối cảnh năm 1987, khi hơi cay phát nổ như pháo nổ, một người đàn ông máu chảy đầm đìa đã nhảy vào ký túc xá trường đại học nữ và một sinh viên nữ đối xử tệ bạc với anh ta vì nghĩ anh ta là một sinh viên tham gia vào hoạt động đấu tranh vì thế hệ.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ