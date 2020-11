HOT: 'Snowdrop' của Jisoo Blackpink tạm dừng quay do nam diễn viên phụ tiếp xúc ca nhiễm COVID-19

Theo Koreaboo, bộ phim sắp tới của đài JTBC có tên Snowdrop với sự tham gia đóng chính của Jisoo Blackpink và Jung Hae In đã phải tạm dừng quay vì có liên quan đến COVID-19.



Cụ thể, theo một báo cáo độc quyền từ Edaily cho biết, một diễn viên phụ đang tham gia quá trình quay phim Snowdrop đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 (đã được xác nhận dương tính).

Dàn diễn viên của Snowdrop



Do đó, phim Snowdrop phải tạm dừng quay từ 23/11, tất cả các diễn viên và staff trong đoàn từng tiếp xúc với nam diễn viên phụ này cũng đã được làm xét nghiệm và hiện đang chờ đợi kết quả.



Liên quan đến vụ việc, một cán bộ của đài JTBC cho biết, dù chưa có trường hợp nào trong đoàn phim Snowdrop xác nhận nhiễm virus nhưng một diễn viên phụ trong đoàn có mối liên hệ chặt chẽ với một người nhiễm COVID-19. Do đó, họ đành tạm ngừng quay phim để đảm bảo an toàn cho mọi người.



Hiện tại, nhiều bộ phim tại Hàn cũng phải tạm dừng quay do diễn viên phụ hoặc staff có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 như: Bossam - Stealing Destiny của MBN, Joseon Exorcist của SBS và Sisyphus của JTBC.

Jisoo Blackpink



Những bộ phim này phải tạm ngưng lịch trình quay phim trong 14 ngày để cách ly. Hiện tại, Seoul đã nâng mức giãn cách xã hội lên mức 2.



Snowdrop là dự án bom tấn của jTBC, quy tụ bộ sậu của bộ phim đình đám “SKY Castle” và những cái tên gây chú ý như Jung Hae In, Jisoo Blackpink , Kim Hye Yoon, Yoon Se Ah... Phim sẽ lên sóng vào đầu năm 2021.

Theo TN/SKCĐ