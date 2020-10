Phim tài liệu "BLACKPINK:Light up the sky" chính thức ra mắt phá đảo top trend trên nền tảng Netflix

Thông tin Netflix sẽ thực hiện một bộ phim tài liệu về hiện tượng Kpop BLACKPINK đã làm dậy sóng cộng đồng Blink và những người yêu nhạc Hàn Quốc nói chung. Và vào ngày 14/10, bộ phim tài liệu mang tên "BLACKPINK: Light up the sky" đã chính thức ra mắt trên nền tảng xem phim trực tuyến đình đám này.





Bộ phim hiện đang nằm ở vị trí nổi bật nhất trên trang chủ của Netflix



Bộ phim dài 1 tiếng 19 phút kể về hành trình của 4 cô gái nhỏ mang trong mình ước mơ trở thành idol cho tới khi BLACKPINK đã trở thành 1 trong những nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng nhất trong lịch sử. Một điều đáng chú ý về bộ phim đó là các Blink sẽ được nghe 4 cô gái Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé thể hiện khả năng tiếng Anh từ đầu tới cuối. Đặc biệt sẽ có phân cảnh Lisa nói tiếng Thái cực ngọt khiến fan "rụng tim" lúc nào không hay.

Vốn biết rằng Jennie và Rosé có thể nói tiếng anh gần như thuần thục như người bản xứ nhưng việc Lisa và Jisoo có thể "bắn" một tràng tiếng Anh dài mà không hề vấp quả thực rất ấn tượng. Khán giả sẽ được theo chân 4 cô gái tới phòng thu xem quá trình sản xuất âm nhạc, thử trang phục, tập vũ đạo,...









Phần chia sẻ cá nhân mở đầu với câu chuyện của Jennie

Đặc biệt hơn mỗi thành viên sẽ có một phần chia sẻ cá nhân rất xúc động kể về tuổi thơ, về thời niên thiếu và ước mơ và cách mà họ đã làm những gì tốt nhất để có thể hiện thực hóa ước mơ ấy. Xuyên suốt câu chuyện của từng thành viên sẽ có lồng ghép những chia sẻ của mọi người xung quanh về họ để khán giả có thể hiểu thêm về con người thực sự của thần tượng sau ánh đèn sân khấu.

Bộ phim "BLACKPINK: Light up the sky" có thể được ví như một hành trình cảm xúc với nhiều cung bậc vui, buồn lẫn lộn và cách mà 4 cô gái đã trở nên gắn bó như hiện tại. "BLACKPINK: Light up the sky" được dự đoán sẽ "phá đảo" top trending của Netflix tại nhiều quốc gia trong thời gian tới.

Bộ phim là sự kết hợp của những câu chuyện, âm nhạc và hình ảnh về 4 cô gái của BLACKPINK

Trong buổi họp báo trước thềm ra mắt bộ phim, Lisa kể rằng cả nhóm có chút bối rối khi đội ngũ quay phim thường xuyên theo sau, nhưng từ từ cũng đã quen với việc ấy. Nhờ đạo diễn Caroline Suh đã giúp đỡ nhóm trở nên thoải mái hơn trong quá trình thực hiện bộ phim. Rosé bổ sung thêm nhờ sự giao tiếp và trao đổi thường xuyên, đạo diễn Suh đã thật sự hỗ trợ bốn người cảm thấy quen thuộc hơn với những tiến trình trong lúc quay phim. Sau khi được Rosé khen ngầu, nữ đạo diễn còn đùa lại rằng “Cả bốn người còn chất hơn tôi đấy”