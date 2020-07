'Thư sinh xinh đẹp' của Cúc Tịnh Y, Tống Uy Long: Đẹp thì đẹp nhưng nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Thư sinh xinh đẹp của Cúc Tịnh Y và Tống Uy Long ngay từ khi chưa lên sóng đã nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng khi quy tụ dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp như: Cúc Tịnh Y, Tống Uy Long (vai chính) cùng Tất Văn Quân và Vương Thụy Xương đảm nhận 2 vai nam phụ.

Bộ phim mới Thư sinh xinh đẹp xoay quanh nhân vật Tuyết Văn Hi (Cúc Tịnh Y) - một cô gái xinh đẹp và thông minh nhưng lại có gia cảnh nghèo khó. Cha mất sớm phải một mình nuôi em trai nên Tuyết Văn Hi thường xuyên giả trai để ra ngoài kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Poster phim.

Do 'chân yếu tay mềm', Tuyết Văn Hi chỉ nhận việc đèn sách, chủ yếu là chép sách cấm và tài liệu gian lận trong thi cử cho các vương tôn quý tộc. Biết đến tài năng của cô nàng, Phong Thừa Tuấn (Tống Uy Long) - con trai thừa tướng đã bày kế bắt Tuyết Văn Hi tham gia kỳ thi khoa bảng.

Cả hai đều đỗ và ở chung 1 phòng, học tại Vân Thượng Học Đường, quen biết với Vũ Lạc Huyên và Lôi Trạch Tín, 4 người lập thành một nhóm với tên gọi Vân Đường Tứ Kiệt. Tại đây, Văn Hi gặp nhiều khó khăn vì phải giả nam. Khi biết Văn Hi là con gái, Thừa Tuấn đã luôn bảo vệ cô, 2 người ngày càng thân thiết rồi thành yêu nhau.

Thư sinh xinh đẹp quy tụ dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp.



Chính thức lên sóng vào ngày 23/07, Thư sinh xinh đẹp ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, nội dung phim hài hước nhẹ nhàng, nhan sắc diễn viên xinh đẹp, hút mắt. Tuy nhiên, nhiều người khẳng định nam chính diễn xuất còn cứng nhắc, không thu hút bằng nam phụ.

Bên cạnh đó, tạo hình nữ chính không phù hợp với thời đại, hình tượng "nữ cải nam trang" nhưng lại trang điểm khá đậm chẳng khác gì nữ giới, nhìn một cái có thể nhận ra ngay. Một số ít người bình luận nội dung phim cũng đã không còn hợp với thị hiếu của khán giả nữa.

Nhiều người cho rằng, dù Cúc Tịnh Y trong hình tượng "nữ cải nam trang" nhưng lại trang điểm khá đậm.

Hiện bộ phim vẫn đang được trình chiếu, thu hút nhiều sự chú ý của các mọt phim.

Thư sinh xinh đẹp trailer 2.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ