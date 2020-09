Ông chú khóa môi bạn gái cực ngọt trong Yêu Em Từ Dạ Dày: Cách dập tắt cơn giận vô cùng hiệu quả

Trong nửa cuối tập 6, Lê Mạn (Lý Thanh) - trợ lí riêng của Lộ Tấn (Lâm Vũ Thân) đã chính thức xuất hiện. Đây chính là nhân vật chủ chốt mang đến nhiều thay đổi trong mối quan hệ của cặp đôi chính Lộ Tấn - Cố Thắng Nam (Triệu Lộ Tư).

Những lời của Lê Mạn đã khiến Lộ chủ tịch suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, anh quyết định chấm dứt hợp đồng giữa mình và Thắng Nam, xóa sạch nợ cũ cho cô nàng. Đồng thời, Lộ Tấn cũng nói với cô rằng, việc nấu ăn trả nợ chỉ là trò đùa mà thôi.

Dù bản thân là người chủ động nói lời kết thúc nhưng ông chú vẫn rất buồn bã, đau lòng. Anh đã phải suy nghĩ rất lâu mới dám gọi điện mời Thắng Nam đi ăn, khi nói lời chấm dứt, biểu cảm của Lộ Tấn cũng vô cùng... khó chịu.

Thắng Nam thì khác, cô hi vọng rất nhiều vào buổi hẹn này nên đã chuẩn bị rất nhiều quà tặng cho anh. Đáp lại, khi biết Lộ Tấn gặp gỡ chỉ để nói lời kết thúc, cô đã vô cùng bất ngờ, giận dữ và khóc ngay tại trận rồi bỏ về.

Cả đêm khóc lóc khiến mắt Thắng Nam sáng hôm sau đều sưng húp. Lộ Tấn cũng không khá hơn là bao, thường xuyên nhớ lại những kỷ niệm cũ của 2 người. Khi hỏi Mạnh Tân Kiệt và được biết Thắng Nam đang nhập viện, chủ tịch Lộ tức tốc đặt vé máy bay đến Tô Hải ngay trong đêm.

Tuy nhiên, do thời tiết xấu nên các chuyến bay bị hoãn, anh liền bao nguyên 1 xe taxi 10 tiếng để đến thăm Thắng Nam. Thế nhưng khi đến nơi, những gì Lộ Tấn thấy được là cảnh Trình Tử Khiêm đưa Thắng Nam về nhà và cô vui vẻ tươi cười cùng người đàn ông khác.

Khi Lộ Tấn xuất hiện, Thắng Nam đã phản ứng vô cùng gay gắt. Không thể kiềm chế nổi, Lộ Tấn liền tiến tới hôn cô khiến đối phương đứng hình. Cảnh tượng này khiến nhiều khán giả xoắn xuýt bởi đây chính là nụ hôn đầu tiên chính thức của cặp đôi.

Phim Yêu Em Từ Dạ Dày phát sóng trên WETV vào 19h thứ Ba và thứ Tư hàng tuần.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ