Thực hư chuyện phó chi cục hải quan Bình Phước say xỉn, đâm người khác bất tỉnh rồi bỏ chạy

Tin tức mới nhất ngày 27/6, tờ Thanh Niên dẫn lại thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đang phối hợp Công an huyện Bù Gia Mập ( Bình Phước ) để xử lý, làm rõ vụ tai nạn giao thông mới xảy ra trên địa bàn.

Được biết, vụ việc này có liên quan đến ông Mai Như Vệ (54 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài), Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 26/6 ông Vệ điều khiển chiếc xe ô tô 5 chỗ di chuyển trên đường ĐT.759, hướng từ Bình Phước đi TP.HCM.

Ông Mai Như Vệ.



Đến khoảng 16h25 cùng ngày, khi qua đoạn thôn Bình Tân, xã Phước Minh thì xe của ông Vệ đã xảy ra va chạm với chiếc xe máy mang biển kiểm số 93H1 - 202.42 do chị Phạm Thị Năm (36 tuổi, ngụ xã Phước Minh) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh đã khiến chị Năm văng khỏi xe máy, ngã ra đường và nằm bất tỉnh. Cả xe máy và ô tô đều bị hư hỏng. Tuy nhiên, sau va chạm ông Vệ không dừng lại hay xuống xe xem xét vụ việc mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Toàn bộ vụ tai nạn đều được camera an ninh của người dân ghi lại.

Người phụ nữ bị thương nặng đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Bên cạnh đó, một số người khác thì đuổi theo chiếc ô tô gây tai nạn.

Theo đó, khi xe ông Vệ chạy được khoảng 5 km, đến đoạn thôn Bình Lợi (xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập) thì bị người dân đuổi kịp và chặn lại.

công an huyện Bù Gia Mập lập biên bản xử lý. Qua quá trình kiêm tra, ông Vệ có vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Sau đó, ông Vệ cùng chiếc xe gây tai nạn đã được người dân bàn giao cho

Xe ông Vệ chỉ dừng lại khi bị người dân đuổi kịp.

