Phó Chủ tịch phường ở Đà Nẵng lây COVID-19 cho 4 người trong nhà, có con gái chưa đầy 2 tháng tuổi

Ngày 17/8, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵn g công bố lịch trình di chuyển một số ca bệnh COVID-19 được công bố lúc 18h ngày 16/8. Đáng chú ý trong số này có 4 trường hợp là người thân của bệnh nhân 897 (Phó Chủ tịch phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Những người này sau đó đã di chuyển và tiếp xúc nhiều người.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 952, 57 tuổi (bố vợ của Phó Chủ tịch phường) là giáo viên trường THCS Nguyễn Công Trứ (quận Cẩm Lệ). Sáng 27/7, ông đến thắp hương tại đài liệt sĩ Tôn Đản (phường Hoà Phát) rồi tới trường làm việc nhưng không tiếp xúc với ai.

Những ngày sau đó, ông chỉ tiếp xúc với người trong gia đình. Sáng ngày 3/8, ông đến trường và tiếp xúc một người (trú ở phường Hoà An).



Từ ngày 5 đến 8/8, ông có tiếp xúc với em vợ khi người này tới nhà chơi. Đến ngày 10/8, ông xuất hiện triệu chứng đau đầu, ăn uống kém.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân 953, 56 tuổi (mẹ vợ của Phó Chủ tịch phường). Bà là cán bộ hưu trí. Ngày 24/7, bà tham gia chương trình về nguồn với Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoà Phát, với khoảng 40 người tham dự. Đoàn đã đến khu di tích K20, di tích lịch sử Bắc Mỹ An, thành Điện Hải, bãi tắm Tuấn Anh (xã Hoà Bắc, huyện Hoà Vang).



Bà có triệu chứng mệt mỏi từ ngày 30/7 nhưng tự mua thuốc uống 2-3 ngày không đỡ. Thời gian này, bà ở nhà chăm con gái và cháu nhỏ, chủ yếu tiếp xúc với chồng là bệnh nhân 952 và cháu là bệnh nhân 954.



Từ 31/7 đến 10/8, bà tiếp xúc với con gái là bệnh nhân 955, 31 tuổi (chị vợ của Phó Chủ tịch phường). Người này trú tại K1120 đường Trường Chinh (phường Hoà Phát), là giáo viên trường THPT Phan Thành Tài (đang trong thời gian nghỉ hè nên chị nghỉ dạy học).

Giữa tháng 7, chị đi chợ Tân An (phường An Khê, quận Thanh Khê), sau đó về nhà mẹ ruột và có tiếp xúc với các bệnh nhân 897, 952, 953, 954. Ngày 20 đến 25/7, chị tham gia dạy học tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang (lớp có khoảng 20 học sinh).

Ngày 21/7, chị tới nhà dự tiệc đầy tháng cháu là bệnh nhân 954. Từ ngày 26/7 đến 13/8, do em gái đang ở cữ nên chị thường đi chợ Tân An và về nhà bố mẹ ở K822 Trường Chinh nấu ăn, vụ giúp việc nhà sau đó về nhà.

Bệnh nhân 897 là anh N.V.S (SN 1985), là Phó Chủ tịch UBND phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng. Hiện, bệnh nhân đang sinh sống cùng gia đình tại K882 Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ. Ngày 3/8, bệnh nhân có triệu chứng mệt thoáng qua, đau họng nhẹ và Viêm Amidan nhưng phải tới ngày 11/8 mới được xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ngay sau đó, quận Cẩm Lệ đã tổ chức đưa đưa 36 cán bộ, công chức của phường Hòa An có tiếp xúc gần với ông S. đến khu cách ly tập trung.