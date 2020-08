Phó Chủ tịch phường tổ chức sinh nhật trong khu cách ly, rủ vợ sang chụp ảnh kỷ niệm

Theo báo cáo, ông Hoàng Viết Cương - Phó Chủ tịch UBND phường 5 (TP Đông Hà) vào khu cách ly của Trung tâm Y tế TP Đông Hà từ ngày 6/8. Đến khoảng 19h30 ngày 15/8, có người quen biết sinh nhật ông Cương nên đã mua bánh kem gửi vào khu cách ly.

Phó Chủ tịch phường tổ chức sinh nhật trong khu cách ly, gọi vợ sang chụp ảnh kỷ niệm

Sau khi nhận bánh kem, ông có gọi vợ là bệnh nhân 904 đang được cách ly và điều trị trong trung tâm y tế này sang dự sinh nhật, chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, bệnh nhân 904 có lấy một ít trái cây về phòng ngồi ăn một mình.

Trong buổi tối hôm đó, ông Cương đã đăng nhiều hình ảnh thể hiện niềm vui, hạnh phúc, cảm ơn những người đã nhớ đến sinh nhật mình. Trong đó có ảnh ông chụp cùng vợ, ảnh chụp cùng con cũng là trường hợp F1.

Bài đăng trên mạng xã hội của ông Cương

Theo đó, nam sinh viên phải áp dụng các biện pháp cách ly tại nhà từ ngày 12 đến 16/8. Nhưng sáng 15/8, nam sinh viên này đã tự ý rời khỏi nhà đi đến phòng trọ ở Trâu Quỳ (Gia Lâm). Khoảng 12h ngày 165/8, nam sinh viên từ phòng trọ ở Hà Nội về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản.