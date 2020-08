Phó Chủ tịch xã bị đình chỉ 15 ngày vì trời mưa `ngại` đi chống dịch COVID-19 lần đầu lên tiếng

Theo nguồn tin từ Người lao động, vị Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hùng (TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày do "ngại" đi chống dịch COVID-19 là ông Viên Đình Nam. Quyết định tạm đình chỉ công tác được Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn ký và thông báo vào ngày 6/8. UBND TP Sầm Sơn cho rằng, ông Nam lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau khi nhận quyết định tạm đình chỉ, ông Nam đã lên tiếng phân trần về hành vi của mình. Theo ông Nam, khoảng 0h5 ngày 6/8, ông nhận được cuộc gọi từ Trạm y tế xã Quảng Hùng báo cáo việc tại thôn 2 (xã Quảng Hùng) có người tiếp xúc với bệnh nhân Đ.T.H. (SN 1966, khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh - hiện là ca bệnh Covid-19 số 748) trở về từ Đà Nẵng là bà V.T.L. và L.T.T..

Ông Nam cho biết, ngay sau đó đã gọi điện tiến hành xác minh: "Tôi đã điện thoại cho 2 người này nhưng họ đều không nghe máy. Thời điểm đó ở xã Quảng Hùng trời mưa rấy to, sấm sét nên tôi không đến các minh được. Tôi nghĩ, vào thời điểm đêm hôm, có đến nhà thì 2 người này cũng không mở cửa nên tôi đợi trời sáng mới xuống kiểm tra, lấy thông tin... Tôi nhận ra khuyết điểm của mình và xin chấp hành quyết định của UBND TP Sầm Sơn ".

Ông Nam phân trần về việc "ngại" đi chống dịch của mình

Liên quan đến sự việc trên, theo nguồn tin từ PLO, đêm 5/8, TP Sầm Sơn tiếp nhận thông tin bà Đ.T.H. (54 tuổi, trú tại khu phố Nam Bắc, phường Quảng Vinh, Sầm Sơn) đi Đà Nẵng về Thanh Hóa trên chuyến xe của nhà xe Kim Chi. Đây là chuyến xe đã chở bệnh nhân 620 ở Hà Nam nghi nhiễm COVID-19.

Qua điều tra dịch tễ xác định được 13 người tiếp xúc gần với bà H., trong đó có 11 người ở khu phố Nam Bắc và 2 trường hợp ở xã Quảng Hùng nên nhanh chóng chỉ đạo ngành y tế xuống rà soát, thực hiện cách ly các trường hợp liên quan.

Ngay trong đêm, lãnh đạo TP Sầm Sơn đã điện thoại cho ông Nam - Phó Chủ tịch xã Quảng Hùng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phòng dịch. Thế nhưng, ông Nam lại lấy lý do trời mưa nên không cùng đoàn tới gia đình người có tiếp xúc gần được.Sau đó sự việc được báo cáo lên Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn. Đến sáng ngày 6/8, UBND TP Sầm Sơn ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nam trong vòng 15 ngày.