Phó Giám đốc công an Đà Nẵng: Triệu Quân Sự có thể đã nhảy tàu hỏa, thoát khỏi núi Hải Vân

Đến 7h ngày 6/6, lực lượng vũ trang Quân khu 5 và Công an Đà Nẵng vẫn chưa truy bắt được Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Đây là phạm nhân đặc biệt nguy hiểm đã bỏ trốn khỏi trại giam T10 hôm 3/6.

Việc không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của phạm nhân khiến một số ý kiến đồn đoán có thể Sự đã tẩu thoát khỏi Đà Nẵng. Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng nhận định rất có thể Triệu Quân Sự đã tẩu thoát khỏi núi Hải Vân.

Triệu Quốc Sự. Ảnh: Công an cung cấp



Theo đại tá Mưu, những đêm vừa qua đều có trăng rất sáng. Không loại trừ khả năng sau khi chạy lên núi ẩn nấp trong các lán trại, Sự đã đi theo các lối mòn bên trong rừng rồi tẩu thoát khỏi đèo Hải Vân.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng (phụ trách một tổ tìm kiếm, truy bắt phạm nhân) cho biết sau hơn 24 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào của Sự.

Công an, quân đội huy động chó nghiệp vụ tham gia vây bắt kẻ trốn trại giam.

Ảnh: Đoàn Nguyên.

Theo Zing .vn, một cán bộ biên phòng cũng đưa ra nhận định tương tự. "Cả ngày hôm nay tôi đi thực địa thì thấy khu vực đèo Hải Vân rất hiểm trở nên khi đi qua đây, các tàu hỏa, nhất là tàu chở hàng đều phải giảm tốc độ. Do đó, rất có thể Triệu Quân Sự đã lợi dụng trời tối, nhảy tàu rời khỏi Đà Nẵng từ đêm qua", cán bộ này nói.

Cán bộ biên phòng này nhận định Sự sẽ không trốn thoát bằng đường biển vì ở dọc mạn sườn đèo Hải Vân (phía biển) rất vắng nên nếu phạm nhân đi ra đây sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện.

Ông Nguyễn Thanh Khánh, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Huế, cho biết hiện tốc độ chạy tàu trên đèo Hải Vân khoảng 30km/h. Nếu là người bình thường thì khả năng nhảy lên khi đoàn tàu đang chạy là rất khó.



Tuy nhiên, theo thông tin từ cán bộ biên phòng nói trên, Sự vốn là chiến sĩ đặc công từng có 1 năm quân ngũ tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 nên rất giỏi võ. Mặt khác, Sự là người dân tộc thiểu số nên có kinh nghiệm thực địa, hiểu biết địa hình đồi núi.

Công an, Quân đội, Biên phòng tổ chức vây ráp, truy bắt phạm nhân