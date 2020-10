Phố Ma Dương Thân Yêu chuẩn bị lên sóng: Nội dung có gì đặc sắc mà khán giả mong chờ tới vậy?

Vốn là dự án phim do Youku, Mango TV và Thập Gian Truyền Môi kết hợp sản xuất, ngay từ khi những thông tin đầu tiên được hé lộ năm 2019, phim Phố Ma Dương Thân Yêu đã thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả. Sau một năm ngóng chờ, cuối cùng bộ phim đã chính thức lên sóng vào 22/10 này.

Phố Ma Dương Thân Yêu do Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu đóng chính mang đề tài nhẹ nhàng, kể về câu chuyện xảy ra ở phố Ma Dương, nơi có 6 gia đình sinh sống hơn 30 năm. Trong đó có gia đình của Mã Hiểu Hiểu (Đàm Tùng Vận), Âu Tiểu Kiếm (Hứa Ngụy Châu), Dịch Đông Đông (Ngưu Tuấn Phong), Tăng Hảo, Lương Tiểu Bảo và Tôn Chuẩn.

Những năm tháng tuổi trẻ đã khiến 6 đứa trẻ ngày càng thân thiết và gắn bó với nhau. Bối cảnh phim lựa chọn là Quảng Châu năm 1984, thời điểm Trung Quốc cải cách mở cửa. Những thước phim sẽ tái hiện vô cùng chân thực khoảng thời gian này thông qua hình ảnh những chiếc TV đen trắng, cảnh anh em tranh nhau mặc một chiếc quần, những tấm ảnh trắng đen, ảnh xe buýt cũ hay ảnh Âu Tiểu Kiếm dùng đèn pin chiếu qua cửa sổ để gọi Mã Hiểu Hiểu đi chơi... đều mang lại một cảm giác hoài niệm không ngờ.

Trang phục của nhân vật cũng vô cùng chân thực, kết hợp với màu phim nhẹ nhàng mộc mạc giúp Phố Ma Dương Thân Yêu đưa người xem trở về hơn 30 năm trước.

Khi còn nhỏ, Mã Hiểu Hiểu và Âu Tiểu Kiếm là thanh mai trúc mã, đến khi lớn lên cả hai bắt đầu rung động và trải qua mối tình thanh xuân đầy ngọt ngào. Tương tác giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Ngụy Châu tuyệt vời đến nỗi, những cái nắm tay, những lần chạm môi và đặc biệt là nụ hôn 90 giây dưới mưa đều khiến người xem phải nổi da gà.

Tuy nhiên, mối tình ngọt ngào chưa lâu thì Âu Tiểu Kiếm bất ngờ thay đổi. Vốn là nhân vật truyền kỳ của phố Ma Dương, Âu Tiểu Kiếm từ một học sinh trường cảnh sát biến thành 'trai hư', một gã côn đồ bất cần, đánh nhau không thương tiếc. Điều này khiến Mã Hiểu Hiểu vô cùng bất ngờ, cũng khiến mối quan hệ của cả hai xảy ra mâu thuẫn ngày càng lớn.





Cứ mỗi lần Mã Hiểu Hiểu muốn tiến đến thì Âu Tiểu Kiếm lại dần lùi ra xa và có những hành động khiến cô tổn thương. Cả hai cứ vậy mà làm hành hạ bản thân và hành hạ lẫn nhau, lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Phố Ma Dương Thân Yêu không thể không nhắc đến chàng 'nam phụ' đẹp trai si tình Dịch Đông Đông. Dù chuyển đến phố Ma Dương sau mọi người nhưng Dịch Đông Đông nhanh chóng thân thiết với đám trẻ trong phố và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên yêu cô bé hàng xóm Mã Hiểu Hiểu.

Biết được Mã Hiểu Hiểu không thích mình, Dịch Đông Đông vẫn sẵn sàng lùi về phía sau dõi theo cô, luôn luôn ở bên giúp đỡ và bảo vệ cho người mình tích.



Phim mới Phố Ma Dương Thân Yêu có 37 tập, lên sóng vào lúc 19h các ngày trong tuần từ 22/10.



Your browser does not support HTML5 video.

Trailer phim.

Xem thêm: Fan xoắn xuýt ảnh hậu trường chất lượng của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương trong phim mới



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ