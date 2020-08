Hà Nội 'thay áo mới', rợp cờ hoa trước thềm Quốc Khánh 2/9

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dọc các tuyến phố lớn nhỏ tại Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu rực rỡ.

Tấm pano cỡ lớn được dựng lên tại đường Xã Đàn làm sáng bừng một góc phố

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Khẩu hiệu mang dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được trang trí khắp các tuyến phố.

Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên Cột cờ Hà Nội

Hình ảnh ghi nhận tại một trong những tuyến phố đẹp nhất Hà Nội - Hoàng Diệu

Khu vực Lăng Bác và đường Độc Lập 'nổi bần bật' với những lá cờ tươi thắm

Không khí ngày Quốc Khánh đã phủ khắp từng ngóc ngách của thủ đô

Hà Nội đang bước vào những ngày oi nóng, tuy nhiên lượng người đổ ra đường vào cuối tuần khá đông

