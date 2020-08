`Lấy danh nghĩa người nhà`: CĐM thích thú trước phong cách tán gái trái ngược của anh lớn và anh nhỏ

Bộ phim "Lấy danh nghĩa người nhà" đang bước vào những tập cuối cùng và chuẩn bị khép lại. Dù gặp phải nhiều tai tiếng xung quanh vấn đề chính trị nhưng không thể phủ nhận bộ phim đã chiếm được cảm tình lớn của khán giả.

Dù Tiêm Tiêm đã phải lòng anh lớn Lăng Tiêu nhưng không thể phủ nhận tình cảm của anh nhỏ ngô nghê đáng yêu cũng khiến fan nữ của bộ phim "phát cuồng".

Tam giác tình yêu giữa ba anh em khiến khán giả khó nghĩ.

Nếu như anh cả Lăng Tiêu luôn lạnh lùng, nghiêm khắc khi dạy bảo Lý Tiêm Tiêm thì anh nhỏ Hạ Tử Thu lại có vẻ được yêu thích hơn ở khoản chiều chuộng em gái. Từ ánh mắt, lời nói cho tới hành động dành cho Tiểu Tiêm, Hạ Tử Thu đều khiến khán giả phải xao xuyến và “thi nhau” ao ước có được một chàng trai như vậy trong đời.

Tử Thu luôn bao bọc Tiêm Tiêm hết mực.



Mọi cảm xúc của Tử Thu đều được thể hiện một cách rất trực tiếp, giản đơn, dễ đi vào lòng người. Không những vậy Tử Thu còn là một người xuất sắc, thể thao , học tập đều rất tốt, với những cô gái khác thì luôn thẳng thắn cứng rắn, còn với Tiêm Tiêm thì luôn chiều theo mọi yêu cầu của cô, cưng chiều không giới hạn gì.

Không nghiêm khắc như Lăng Tiêm, Tử Thu luôn cưng chiều Tiêm Tiêm trong mọi việc.

Bù lại Lăng Tiêu lại là mẫu người giỏi che giấu cảm xúc, miệng nói những lời nóng nảy có phần cay độc nhưng thực chất trong lòng lại rất thương. Tình yêu của Lăng Tiêu là tình yêu của sự trưởng thành, giúp nhau tiến về phía trước chứ không phải làm tất cả hộ người yêu.

Lăng Tiêu luôn chọn những khoảnh khắc kín đáo để thể hiện cảm xúc.

Lăng Tiêu là người biết quan tâm tương lai, kiểu như trẻ con chỉ quan tâm cái trước mắt trong khi anh ấy lại luôn nghĩ về kết cục. Minh chứng là Lăng Tiêu từ nhỏ đã có biểu hiện của sự trưởng thành rồi. Ngày còn bé đã để ý em gái nó cần cái gì, những chuyện nhỏ thôi như mua áo ngực đến đi siêu thị chỉ mua đồ thiết yếu chứ không mua linh tinh.

Nhưng vẫn có những khoảnh khắc cực bá đạo.

Nếu tình cảm của Lăng Tiêu được ví như ngọn lửa hừng hực "thiêu đốt" trái tim của Tiêm Tiêm và người xem thì tình cảm của Hạ Tử Thu lại êm đềm như nước, được thể hiện qua những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Khoảnh khắc ghen tuông cực đáng yêu của Tử Thu và Lăng Tiêu.

Về Lý Tiêm Tiêm, khi ở bên Hạ Tử Thu cô cảm thấy thoải mái và thực sự coi anh là anh trai. Nhưng khi ở bên Lăng Tiêu, Tiêm Tiêm là lại có chút ngại ngùng, chút ngượng ngập, cảm giác như ở bên người mình thích.



Theo Thanh Thùy/SKCĐ