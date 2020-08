Phong cách thời trang muôn màu của Thiều Bảo Trâm ngoài đời khác xa ảnh `dìm` trên sóng truyền hình

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994, là gương mặt triển vọng từ các cuộc thi lớn trên truyền hình: Giọng hát Việt, Ngôi nhà âm nhạc... Ngoài tài năng ca hát trời phú, Thiều Bảo Trâm còn được biết tới với gu thời trang cực sang chảnh thời thượng và biến hóa đa dạng. Từ cá tính tới bánh bèo, từ sexy tới kín đáo, Thiều Bảo Trâm đều có cách riêng để khẳng định bản thân thông qua trang phục.

Thiều Bảo Trâm sở hữu thân hình và chiều cao đáng mơ ước.

Sở hữu chiều cao đáng mơ ước 170cm kết hợp với thân hình chữ S cực nóng bỏng , có thể nói Thiều Bảo Trâm có thể diện mọi món đồ thời trang mà không phải nghĩ ngợi quá nhiều. Những món đồ được nữ ca sĩ lăng xê nhiều nhất có thể kể tới quần jeans, áo crop top, váy bó và chân váy xòe.

Nữ ca sĩ chăm diện đồ khoe chân dài eo thon.

Tự nhận bản thân là một fan lớn của các nhóm nhạc Hàn Quốc và đặc biệt là BLACKPINK, không có gì lạ khi phong cách của Thiều Bảo Trâm có mang hơi hướng sao K-pop. Tuy nhiên nữ ca sĩ sinh năm 1994 không "copy-paste" một cách máy móc mà vẫn gửi gắm cá tính của bản thân trong từng bộ trang phục.

Thiều Bảo Trâm có biệt danh "Lisa Việt Nam".

Để chưng minh đẳng cấp fashionista trong giới showbiz, Thiều Bảo Trâm còn rất chăm diện đồ hiệu tới từ các thương hiệu thời trang cao cấp đình đám thế giới. Sở hữu nhiều sản phẩm hàng hiệu, cô luôn biết cách tái sử dụng chúng và liên tục làm mới hình ảnh bằng cách mix&match các món đồ.

Cô nàng diện túi Prada, quần Louis Vuitton kết hợp với áo da Chanel.

Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Balenciaga, Versace,... là danh sách những thương hiệu được fan tia ra trong tủ đồ của Thiều Bảo Trâm. Tuy có nữ ca sĩ cũng có niềm yêu thích đặc biệt với thời trang cao cấp nhưng Thiều Bảo Trâm không lựa chọn diện "nguyên cây" đồ hiệu mà cô nàng thiên về tiêu chí đẹp, phù hợp nhiều hơn là chỉ ưu ái đồ đắt tiền.

Thiều Bảo Trâm diện set đồ Gucci cực thanh lịch xuống phố.

Không chỉ chăm chút áo, quần, váy vóc, bí kíp mặc đẹp của Thiều Bảo Trâm nằm ở chỗ biết cách thêm thắt phụ kiện để nâng tầm bộ đồ. Cô nàng đặc biệt đam mê kính mát đủ dáng, khuyên tai bản to, vòng cổ cá tính hay băng đô điệu đà.

Kính mát là món phụ kiện không thể thiếu để hoàn thiện bộ trang phục của Thiều Bảo Trâm.

Với mong muốn chia sẻ những bí quyết phối đồ thú vị, những món đồ đẹp mắt cho các bạn trẻ cũng yêu thích phong cách xứ kim chi. Mới đây, nữ ca sĩ còn quyết định lấn sân kinh doanh sang lĩnh vực thời trang.

Nữ ca sĩ nhanh chóng dập tắt tin đồn kém sắc bằng những bức ảnh cực hút mắt.

Mới đây Thiều Bảo Trâm bị tố kém sắc với phong cách thời trang và make up tựa... bà thím trên sóng truyền hình khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Nữ ca sĩ ngay lập tức đính chính tin đồn xuống sắc với loạt ảnh thời trang đẹp không tì vết trên mạng xã hội Instagram. Có thể thấy bất chấp nỗ lực dìm hàng, Thiều Bảo Trâm vẫn là một "It Girl" hàng đầu của giới showbiz Việt.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ