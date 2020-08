Phong cách Y2K đã làm thế nào để chiếm trọn spotlight trên bản đồ thời trang thế giới năm 2020?

Phong cách Y2K bắt nguồn từ đâu?

"Đầu thập niên 2000 quả là một kỷ nguyên thú vị và mang tính biểu tượng trong thời trang ", Paris Hilton đã nhận xét như vậy về kỷ nguyên yêu thích của mình trong một bài đăng trên Twitter. "Hồi ấy chưa hề xuất hiện khái nhiệm nhà tạo mẫu riêng và mọi người thực sự đã tự sáng tạo ra phong cách cá nhân cho mình. Bây giờ thì ai ai cũng đều giống nhau!".

Paris Hilton là một trong những "It girl" vào đầu những năm 2000.

Phong cách Y2K (viết tắt của Year 2000 - năm 2000) nảy sinh trong những năm cuối thập niên 1990, khi mọi người vừa lo sợ vừa vui mừng dự đoán sự phát triển của công nghệ. Đối với nhiều người, năm 2000 có nghĩa là sự khởi đầu của một kỷ nguyên hoàn toàn mới, thời kỳ thịnh vượng và đối với một số thậm chí là ngày tận thế.

Cũng bởi suy nghĩ này mà văn hóa tiêu dùng cuối những năm 1990 đầu những năm 2000 được hình thành với chủ nghĩa tiêu dùng xa xỉ, tích trữ hàng tồn kho của các nhà thiết kế và theo đuổi các xu hướng tương lai thông qua trang phục.

Quần áo và trang phục dạo phố trong thời đại ấy thường rất lấp lánh, có nhiều logo của thương hiệu thiết kế, và những đường cắt rất táo bạo ở thiết kế áo sơ mi và váy thể hiện ý tưởng về công nghệ tinh gọn

Phong cách Y2K đã "tái xuất giang hồ" như thế nào?

Bản chất chu kỳ của xu hướng thời trang có nghĩa là chúng ta sẽ luôn tìm thấy cảm hứng thời trang từ những thập kỷ trước xuất hiện trở lại và biến tấu sao cho phù hợp với thị hiếu hiện nay.

Từ thập niên 70 đến thập niên 80 và 90, các nhà thiết kế và người nổi tiếng đã sáng tạo ra xu hướng trang phục đường phố và trang phục cho các sàn diễn thời trang để làm bước đệm tạo nguồn cảm hứng cho trang phục của chúng ta ngày nay. Bây giờ, đã đến lúc thời trang cuối thập niên 90 và đầu thập niên 2000 trở lại!

Không khó để tìm nguồn cảm hứng cho phong cách Y2K của những năm 2020 trên Pinterest.

Một trong những lý do sâu xa tại sao tất cả chúng ta đột nhiên bị ám ảnh bởi phong cách Y2K có thể là vì chúng ta đang phải đối mặt với những áp lực tương tự với những gì xã hội đã phải đối mặt trong những năm 1990. Thế giới lại đang thay đổi chóng mặt với những biến đổi không lường khiến thời trang thế giới cũng vận động theo.

Your browser does not support HTML5 video.

Pinterest đã tuyên bố một trong những tìm kiếm phổ biến nhất cho năm 2020 là "trang phục theo phong cách Y2K" chứng tỏ rằng Y2K sẽ là phong cách không thể bỏ qua vào năm nay. Và mạng xã hội Tiktok là nền tảng mà phong cách Y2K phát triển và phủ sóng mạnh nhất. Những món đồ mang đậm phong cách Y2K như Scrunchies, kẹp tóc nhỏ hình bướm, túi xách và kính mắt dáng nhỏ,... dường như ở khắp nơi trên TikTok.

Làm sao để diện phong cách Y2K đúng điệu?

Rất nhiều cảm hứng thời trang Y2K có thể đến từ một số biểu tượng văn hóa nhạc pop thời thơ ấu. Búp bê Bratz (khá giống với búp bê Barbie) là nguồn cảm hứng thời trang lớn cho Y2K vì chúng luôn lấp lánh với màu chủ đạo là sắc hồng và tím.

Học tập những cô nàng trong bộ phim Mean Girls diện phong cách Y2K đúng điệu.

Những bộ phim như Mean girl , Clueless và Legally Blonde cũng là nguồn cảm hứng cho Y2K, vì có các nhân vật nữ chính sành điệu, yêu thích ăn diện một cách năng động.

Để có thể mặc đồ đúng chất Y2K, các nàng không thể bỏ qua những item thời trang sau:

Túi xách cỡ nhỏ đeo vai: Prada Re-Edition 2005 Nylon Bag và Dior Saddle là hai chiếc túi đúng chất Y2K được những tín đồ thời trang săn lùng nhất nửa cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Nữ hoàng của những năm 2000 Paris Hilton và nhân vạt Carrie Bradshaw trong bộ phim Sex & the city chính là những người đầu tiên lăng xê phong cách túi này.

Biểu tượng thời trang Y2K Paris Hilton rất tích cực lăng xê dòng túi dáng dài nhỏ đeo vai.

Kính râm cỡ bé dáng mắt dài: Những chiếc kính râm có kích thước rất nhỏ, hay còn được gọi là kính râm Matrix (bởi phụ kiện này xuất hiện đầu tiên trong loạt phim nổi tiếng Matrix) cũng đã góp phần đem phong cách Y2K trở lại. Chúng thực sự không phục vụ mục đích ngăn chặn tia UV và ánh sáng và thiên về thể hiện phong cách nhiều hơn. Phụ kiện này được phát hiện quay lại trên sàn diễn thời trang cũng như trong phong cách đường phố trong những năm gần đây. Loại kính này có đủ loại hình dạng như tròn, hình chữ nhật, hình tam giác hoặc đôi khi là hình ngọn lửa, có hoặc không có khung, màu đen hoặc màu trơn. Quy tắc duy nhất là có chúng càng nhỏ càng tốt.

Phong cách kính râm nổi tiếng lúc bấy giờ đã quay lại.

Áo vải mesh: Áo lưới đã có mặt trên kệ của các cửa hàng thời trang lớn trong năm nay và cũng là một trend đỉnh xuất hiện từ đầu những năm 2000. Vì chúng trong suốt nên thường được phối cùng áo yếm hoặc mặc theo phong cách khoe nội y cho những người táo bạo. Sự thú vị phần vải trong suốt nằm ở chỗ nó sẽ cho phép bạn có thể thoải mái phối và chơi đùa với các lớp áo. Với hoa văn và họa tiết hoặc màu đen, nó có thể làm nổi bật bộ trang phục bằng cách mặc bên dưới áo sơ mi và để lộ bằng cách mở nút cổ áo, hoặc mặc bên dưới áo phông để hở phần cánh tay.

Áo vải mesh được biến tấu theo phong cách và họa tiết những năm 2020.

Áo cardigan buộc dây/ có nút và áo sơ mi buộc vạt: Hai loại áo này đang khuấy đảo năm 2020 và có thể được thấy ở khắp mọi nơi và còn được diện bởi cả các sao lớn. Dù mặc phía trên một chiếc váy hay kết hợp với một chiếc quần jeans cạp thấp, chúng vẫn là một món đồ dễ thương và vui nhộn để gợi nhớ tuổi thơ của chúng ta!

Áo cardigan dáng ngắn cực trendy đúng chất Y2K phối cùng khăn Bandana.

Phụ kiện tóc như khăn Bandana, kẹp tóc nhựa bươm bướm, scrunchies,...: Khó có thể tự nhận bản thân theo phong cách Y2K nếu bạn không có ít nhất một trong những món phụ kiện này. Không gì có thể đại diện cho phong cách Y2K tốt hơn những phụ kiện thời trang trên. Bộ trang phục Y2K của bạn trông sẽ hoàn thiện hơn rất nhiều!

Cách phối những chiếc kẹp tóc nhỏ hình bướm.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ