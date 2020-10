Phòng GD&ĐT tỉnh Nghệ An chính thức lên tiếng về vụ sập cổng trường tiểu học ở Hưng Nguyên

Theo Dân Trí , ngày 3/10, chị Nguyễn Thị Phương phụ huynh cháu Đinh Đan Lê (học sinh lớp 3C Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, cơ sở 2, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An ) phản ánh về việc con mình bị cánh cổng trường học đổ đè vào chân, bị thương phải nhập viện.

Cụ thể vào giờ ra chơi chiều ngày 2/10, một số học sinh phân hiệu 2, Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ chơi đùa ở khu vực cổng trường thì bất ngờ cánh cổng sắt của trường đổ sập. Không may vụ tai nạn khiến 1 em học sinh lớp 3 bị thương.

Cánh cổng trường đổ sập

Sau khi được bác sĩ xem xét vết thương, được biết em học sinh bị rạn xương, một phần thanh sắt đâm vào chân làm lộ xương, phải khâu nhiều mũi. Sau khi được băng bó, xử lý vết thương hiện gia đình đã đưa cháu bé về nhà để tiện chăm sóc. Nhà trường cũng đã đến nhà thăm hỏi, động viên em Đan Lê.

Chiều 4/10, ông Hoàng Văn Thụ - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã lên tiếng xác nhận về vụ tai nạn xảy ra tại





Theo ông Hoàng Văn Thụ, xã Hưng Trung là vùng dân số đông, trước đây có 2 trường tiểu học, nhưng sau đó đã sáp nhập lại thành một. Ông cho rằng một phần nguyên nhân của vụ việc là do địa phương gặp khó khăn trong việc huy động kinh phí xây dựng trường mới, nên dù nhập trường đã hơn 10 năm, học sinh vẫn học ở 2 cơ sở như cũ.

Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ (xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) phân hiệu 2.

Cũng do trường không có kinh phí làm mới lại đã xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất xuống cấp nên đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc này. ĐƯợc biết Hưng Trung là xã khó khăn, nguồn lực xã hội hóa của nhà trường và địa phương thu về không đáng kể. Hàng năm, nhà trường cũng rà soát cơ sở vật chất, song chỉ dừng lại ở việc hỏng chỗ nào thì thì tu sửa chỗ đó chứ không có kinh phí xây mới hoàn toàn.

Sau khi xảy ra sự cố, nhà trường đã nhanh chóng cho sửa lại phần cổng trường. Về phía Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên cũng yêu cầu các nhà trường trên địa bàn rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, phối hợp với chính quyền địa phương, tìm nguồn khắc phục những hạng mục không còn đảm bảo an toàn.

