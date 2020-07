Phòng GD&ĐT TP Hòa Bình bác tin bé trai lớp 1 bị bố bạn bắt bóc từ trong trường ra ngoài hành hung

Đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hòa Bình vẫn đang tạm giữ đối tượng Phạm Duy Đức (42 tuổi, trú tại phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình) để làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cháu Nguyễn Gia K. (sinh năm 2013 học tại lớp 1A3,Trường tiểu học Hữu nghị TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình) – bạn học cùng lớp với con trai Đức.

Tính đến sáng ngày 14/7, phía trường Tiểu học Hữu Nghị đã lên tiếng về vụ việc. Quan điểm của trường tiểu học Hữu Nghị, hành vi của Đức vi phạm Pháp luật , cần xử lý nghiêm để răn đe, làm gương cho các trường hợp khác.

Cũng trong ngày 14/7, Phòng Giáo dục và đào tạo TP Hòa Bình đã lên tiếng về vụ việc trên. Theo báo cáo ban đầu của Phòng, vụ việc xảy vào chiều 10/7, học sinh k. đến trường và đang ở cổng thì bị Đức, phụ huynh của em P.H.L. (bạn học cùng cháu K.) dụ dỗ, yêu cầu đi theo đến chỗ khuất rồi bạo hành. Hậu quả, cháu K. bị chảy máu mũi, miệng phải vào Bệnh viện thăm khám.

Cũng theo Phòng GD&ĐT TP Hòa Bình , nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong giờ ra chơi của học sinh. Sau đó, con trai của Đức đã báo cáo sự việc lên cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo đã mời cả hai vào lắng nghe và đều nghị hai học sinh xin lỗi nhau.

Nơi cháu K. bị ông Đức hành hung

Nhưng vì ấm ức chuyện mâu thuẫn giữa con và bạn học nên khi đưa con đi học Đức đã hành hung cháu K. để “giải quyết” mâu thuẫn cho con. Sau khi vụ việc xảy ra, Đức đã bị cơ quan Công an tạm giữ để làm việc.

Khi thông tin đến báo chí về sự việc này, Phòng GD&ĐT TP Hòa Bình bác thông tin, cháu K. bị bắt cóc từ trong trường ra ngoài hành hung. Phòng cho biết, đây là thông tin không chính xác. Bởi thời điểm đó học sinh chưa vào lớp và vụ việc xảy ngoài khuôn viên nhà trường.

Liên quan đến sự việc này, trước đó chị N.H. (37 tuổi) – người đầu kiên chứng kiến cho biết, phát hiện cháu K. đang bị ông Đức hành hung khi đưa con đến trường. Quá sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng này nên đã dừng xe chạy đến can ngăn.

“Sự việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 10/7. Khi đó tôi đang đưa con đến gần trường thì thấy ông Đức cầm ô chân đấm đá vào cháu bé. Tôi liền nhảy xuống xe bảo sao anh lại đánh trẻ con thì ông Đức trả lời nó lấy đồ của con anh. Thấy cháu mặt mũi máu me tôi nhảy xuống can nhưng ông Đức vẫn đánh tôi mới hô hào mọi người ơi có người đánh trẻ con. Khổ thân thằng bé con lúc đấy nó vừa khóc vừa bảo cháu xin, cháu xin cháu sẽ giả đồ cho bạn", chị H. nhớ lại.

Cũng theo chị H., sự việc xảy ra tại khu vực vắng người qua lại nhưng may khi đó chị đưa con đi học qua thấy nên đã hô hào mọi người ứng cứu. "May sao lúc đấy tôi đưa con đi học nhìn thấy nên gọi mọi người cùng vào can ngăn cứu cháu bé chứ nếu để muộn tý nữa không biết sự việc sẽ như thế nào. Thằng bé mới lớp 1 mà bị người lớn đánh như vậy thì sao mà chịu nổi", chị H. xót xa.

Như đã thông tin, sau khi sự việc xảy ra, Công an đã vào cuộc điều tra , xác minh. Đồng thời tạm giữ đối tượng Đức, Bước đầu tại cơ quan Công an, Đức thừa nhận hành hung cháu K. vì cháu bé này xảy ra mâu thuẫn với con Đức trong lúc chơi đùa ở trường.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ