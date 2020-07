Phong tỏa Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vì 1 ca nghi nhiễm COVID-19, xét nghiệm toàn bộ nhân viên

Your browser does not support HTML5 video.

Bức xúc người đàn ông vào siêu thị ở Đà Nẵng bôi nước bọt lên đồ khô

Camera của một siêu thị mini ở Đà Nẵng đã ghi lại khoảng 17 giây hình ảnh một người đàn ông đứng liên tục bôi nước bọt vào tay để thoa lên các gói thực phẩm khô đang để trên kệ.