Phong tỏa đèo Hải Vân, vây bắt đối tượng vượt ngục ở Quảng Ngãi 10:18 05/06/2020 Đến 21 giờ 4-6, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng bộ đội Quân khu V, Công an TP Đà Nẵng vẫn đang phong tỏa dãy Hải Vân, truy bắt đối tượng vượt ngục ở Quảng Ngãi.