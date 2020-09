Phong tỏa 7 hộ dân quanh nơi ở của ca nghi nhiễm COVID-19 được phát hiện tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Sáng 6/9, Bệnh viện C Đà Nẵng thông tin về ca nhiễm COVID-9 vừa được phát hiện là ông P.N.S (64 tuổi, trú P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn). Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khoanh vùng nơi ở của bệnh nhân này.

Bệnh nhân được xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 sau khi đi khám sốt tại BV C Đà Nẵng

Theo ông Hoà, trong số người nhà bệnh nhân có một con gái làm thư ký cho một điểm thi tốt nghiệp THPT đợt hai vừa qua. Trước kỳ thi, cô đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính. Được biết, tại hội đồng thi, cô luôn đeo khẩu trang, không trực tiếp coi thi mà chủ yếu làm công việc giấy tờ, không tiếp xúc với các thí sinh.

Trong một diễn biến khác, ông Lê Thành Chung, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, nam bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng (trực thuộc Bộ Y tế).

Khi tiếp nhận, Bệnh viện C đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và kết quả ban đầu dương tính. Tuy nhiên, ông Chung cho hay: "Chiều nay, chúng tôi đã làm xét nghiệm khẳng định và có kết quả âm tính. Việc này đang được báo cáo cho Sở Y tế để có biện pháp xử lý".

Ông xuất viện ngày 12/7. Thời gian ở nhà, thể trạng bệnh nhân yếu, teo cơ chân nên không đi đâu, không tiếp xúc với ai ngoài người gia đình.

Ngày 5/9, ông được đưa vào Bệnh viện C cấp cứu khi có biểu hiện sốt cao và được lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính. Đây là ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận sau 1 tuần Đà Nẵng không phát hiện ca nhiễm mới.

