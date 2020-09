Phòng trọ tự dưng phát nổ và bốc cháy dữ dội khiến một người đàn ông bị bỏng nặng

Theo thông tin điều tra, khoảng 15 chiều cùng ngày, người dân sống tại dãy trọ nằm trong hẻm 827, đường Tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó khói lửa bùng lên từ một căn phòng.

Phòng trò biến thành đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn

Ngay sau đó người dân thuê trọ ở phòng bên cạnh đã phát hiện đám cháy dữ bội bốc ra từ một căn phòng liền hô hoán mọi người đến chữa cháy, bình cứu hỏa cũng được sử dụng để khống chế ngọn lửa.

Một người đàn ông tên B (ngoài 55 tuổi), là người thuê phòng trọ này đã được người dân đưa ra ngoài kịp thời trước khi lực lượng cảnh sát PCCC tới.

Mặc dù vậy nạn nhân vẫn bị thương nghiêm trọng, hiện đang được đưa đi cấp cứu, nhiều đồ đạc trong phòng đã bị thiêu rụi, phòng trọ hoang tàn như một đống đổ nát, tường ám khói đen xì.

Ông B bị bỏng nặng sau vụ cháy

Hàn xóm tại đó cho biết, hai vợ chồng ông B đã đến thuê trọ tại đây được 2 năm. Cặp vợ chồng thường hay cãi vã và to tiếng.

Vào buổi tối hôm xảy ra cháy nổ, hai vợ chồng ông B cũng cãi vã rất to. Đến trưa hôm nay khi ông B đi nhậu về thì đem đồ đạc ra để trước cửa phòng ngay tại lối đi chung của dãy nhà trọ. Ít phút sau thì nghe được tiếng cháy nổ.

Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy này ra gì.

