Nguyễn Trọng Hưng: Không hối hận khi yêu Hà My nhưng mong My sớm nhận ra sai lầm của mình

Sau một thời gian im lặng - lên tiếng - im lặng, mới đây đạo diễn, diễn viên Nguyễn Trọng Hưng đã lại một lần mở lòng với giới truyền thông giãi bày những lấn cấn còn vương vấn trong lòng về chuyện tình cảm ồn ào với cô giáo Âu Hà My thông qua việc tham gia trả lời phỏng vấn với Phụ nữ và Pháp luật

'Không hối hận khi yêu Hà My'

Bủa vây bởi những ồn ào và phán xét của cư dân mạng, Nguyễn Trọng Hưng đã quyết định 'đăng đàn' và có một buổi trao đổi thẳng thắn về drama ly hôn ầm ĩ của mình với Âu Hà My. Trọng Hưng chia sẻ, Hưng và My từng có một tình yêu đẹp, Hưng không hối hận khi yêu My cho tới khi tổ chức đám cưới. Đáng tiếc, sau khi kết hôn, cả hai đã không giữ được tình yêu khi thường xuyên xảy ra cãi vã về những bất đồng trong lối sống. Điều này dần khiến cặp đôi không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến quyết định ly hôn. Tuy nhiên, Trọng Hưng khẳng định, chuyện ly hôn với Hà My không hề liên quan tới người thứ 3 như việc cô đang 'bóc phốt' anh trên mạng xã hội

Trọng Hưng chia sẻ về lùm xùm hậu chia tay Hà My





Nam diễn viên cũng chia sẻ, cặp đôi đã quyết định ly hôn từ tháng 1/2020. Thực tế, những mâu thuẫn của Hưng và My đã đạt đến đỉnh điểm từ trước Tết Nguyên Đán đầu năm. Tuy nhiên, đó là thời điểm nhà cô xảy ra chuyện buồn, nên Hà My thuyết phục Trọng Hưng về nhà ở cùng mẹ vợ giúp mẹ vượt qua quãng thời gian khó khăn. Hưng chia sẻ, trong thời gian ở cùng với mẹ vợ, cả 2 lại tiếp tục xảy ra cãi vã, do có quá nhiều người can thiệp vào nên chuyện càng phức tạp, khó giải quyết. Từ đó, cặp đôi chính thức ly hôn vào ngày 26/8 vừa qua.