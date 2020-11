Báo tin bắt gỗ lậu, một phóng viên bị chém trọng thương trên đường về

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên chở bạn gái liều lĩnh quay xe lao vào đường ngược chiều để chạy trốn CSGT

Tình huống xảy ra trên đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú, TP HCM. Đôi nam nữ đi chiếc xe máy điện Vespa bị CSGT yêu cầu dừng lại nhưng thanh niên vẫn liều lĩnh quay đầu xe lao vào đường ngược chiều để chạy trốn.