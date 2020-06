Phụ huynh đánh cô giáo bất tỉnh bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng

Liên quan đến vụ phụ huynh đánh cô giáo bất tỉnh ở Long An, mới đây, đại diện Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, đơn vị này đã ban hành quyết định xử phạt hành chính vị phụ huynh nói trên.

Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Phúc (phụ huynh học sinh, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - người đánh cô giáo Đinh Thanh T. (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 Trường Tiểu học và THCS Lộc Giang) bất tỉnh đã bị xử phạt số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi "Xâm hại đến Sức Khỏe của người khác".

Nơi xảy ra sự việc phụ huynh đánh cô giáo bất tỉnh. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, vào sáng ngày 19/5, ông P. nghe thông tin con mình bị cô giáo T. đánh nên đã lợi dụng lúc giáo viên thể dục mở cổng trường để lẻn đi vào theo. Sau đó, ông T. đi thẳng vào khu vực lớp 1/1 - nơi con đang đi học.

Lúc này, cô giáo T. đang đứng lớp, thấy phụ huynh đến, cô T. bước ra ngoài xem có chuyện gì. Khi vừa tới cửa lớp, cô T. đã bị ông Phúc cầm nón bảo hiểm đập thẳng ngay trước mặt học sinh.

Bị đánh bất ngờ, cô T. ôm đầu tựa lưng vào tường thì bị vị phụ huynh học sinh dùng nón bảo hiểm đập thêm nhiều cái nữa trước khi cô gục xuống nền nhà, bất tỉnh.

Do sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp ngăn cản hành vi của ông Phúc. Sau sự việc, cô T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Nghĩa. Ông Nguyễn Hồng Phúc cũng được Công an huyện và Viện kiểm sát huyện Đức Hòa mời lên làm việc, lấy lời khai. Tại cơ quan chức năng, ông Phúc cũng đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa cũng giới thiệu cô giáo Đinh Thanh T. đến Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Long An để giám định tỷ lệ thương tích, làm cơ sở xử lý vụ việc. Kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Long An về tỷ lệ tổn thương cơ thể của cô T. là 0%.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Xôn xao bộ ảnh kỷ yếu của nữ sinh Học viện Tài Chính bên chồng MC và con gái

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ