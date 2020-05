Thầy giáo thể dục tát học sinh nhập viện, phụ huynh làm đơn tố cáo vì bức xúc thái độ không xin lỗi

Chị Nguyễn Thị Thơm (mẹ của học sinh Lê Phước D., lớp 7B, Trường THCS Hoằng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) phản ánh việc con bà bị thầy giáo N.V.Q. - dạy môn thể dục tát, dẫn đến ngất xỉu phải nhập viện.

Nói với Infonet, chị Thơm kể: “Lúc đó khoảng 9-10h ngày 15/5, khi tôi đang ở nhà thì có đứa cháu chạy đến báo tin cháu D. bị thầy giáo đánh ngất tại sân trường, cùng lúc đó một giáo viên khác cũng gọi và báo D. bị ngất đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hải Tiến. Khi lên đến nơi, tôi thấy con đang phải thở oxy, chân tay thâm tím... và được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu ngay sau đó”.

Em D. thời điểm được đưa đi nhập viện

Theo lời chị Thơm, sau khi sự việc xảy ra, con trai chị có kể lại rằng hôm đó tiết cuối thể dục, khi giờ nghỉ giải lao cháu cúi xuống xắn gấu quần thì bị thầy Q. dùng chân đá 2 cái vào mông. Cháu còn nói bị thầy dùng vật cứng đập vào đầu khiến cháu bị choáng. Khi hết giờ lên xe để ra về thì cháu bị ngất ở sân trường.



Theo Tuổi trẻ, bà Phạm Thị Hoa - hiệu trưởng Trường THCS Hoằng Thanh thông tin về sự việc như sau. Vào tiết học thứ 4 sáng 15/5, lớp 7B có giờ giáo dục thể chất do thầy N.V.Q đứng lớp.



Trong giờ học, nam sinh Lê Phước D. (13 tuổi) chạy sang lớp 7D trèo bám vào cửa sổ lớp học, làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh khác. Em này sau đó bị cô giáo đang dạy môn địa lý ở lớp 7D nhắc nhở nhưng không được.



Thấy vậy, thầy Q. quát, thì em D. có phản ứng lại với thầy. Quá tức giận thầy Q. tát em D. một cái, đá vào mông một cái rồi báo cáo lại sự việc cho cô giáo chủ nhiệm lớp em D. biết.



Bất ngờ đến khoảng 10h35 phút cùng ngày, ban giám hiệu nhà trường nhận được tin báo em D. bị ngất xỉu ở ngoài cổng trường. Em D. được nhà trường cùng thầy Q. đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bà Hiệu trưởng cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo nhà trường yêu cầu thầy Q. viết bản tường trình. Thầy Q. đã nhận lỗi trước nhà trường về hành vi của mình.



Sau đó, nhà trường báo cáo Phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa bằng văn bản và đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, chia sẻ với em D. và Sau đó, nhà trường báo cáo Phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa bằng văn bản và đến bệnh viện thăm hỏi, động viên, chia sẻ với em D. và gia đình

Thầy giáo Q. chho biết đã nhận thức được hành vi của mình là sai vì không kiềm chế được bản thân nên đã tát và đá vào người em D. "Tôi xin chịu mọi chi phí viện phí trong thời gian D. điều trị tại bệnh viện", thầy Q. nói.

Tuy nhiên về phía gia đình của em D. cho hay, sau khi con em họ được đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị, gia đình chỉ mong thầy giáo Q. đến bệnh viện nhận lỗi, phối hợp cùng gia đình giải quyết vụ việc có tình, có lý.

Chị Thơm và con trai tại bệnh viện

Tuy nhiên, thầy Q. không đến, thay vào đó chỉ có vợ và người nhà của thầy đến thăm hỏi. Bức xúc trước hành vi và thái độ của thầy Q., nên gia đình em D. mới làm đơn tố cáo thầy giáo lên cơ quan chức năng huyện Hoằng Hóa.

Được biết, em D. nhập viện trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, huyết áp ổn định. Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, em D. được các bác sĩ kiểm tra, khám, chụp CT sọ não nhưng chưa có dấu hiệu nào bất thường; siêu âm ổ bụng bình thường, không có dấu hiệu thần kinh cư trú trong cơ thể.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt - phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hoằng Hóa cho biết: "Sau khi nhận được báo cáo của Trường THCS Hoằng Thanh, lãnh đạo phòng đã yêu cầu nhà trường căn cứ vào tình tiết vụ việc để xử lý và kỷ luật thầy Q. theo quy định của ngành. Lãnh đạo phòng yêu cầu thầy Q. đến gặp gia đình em D. để xin lỗi về hành vi của mình và cùng gia đình giải quyết vụ việc".

Ông Cao Đình Vũ, Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) xác nhận sự việc và cho biết, xã đã nhận đơn tố cáo của gia đình chị Thơm và báo cáo từ phía nhà trường về vụ việc. Xã cũng tiến hành mời hai bên lên để làm việc.

Ông Vũ cho biết thêm, theo báo cáo của nhà trường thì sự việc trên là có thật nhưng mức độ như thế nào thì phải đợi sau buổi làm việc ngày 22/5.



