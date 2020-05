Phụ huynh lên mạng tố giáo viên đánh học sinh tím người, hiệu trưởng nói có đơn thư mới giải quyết

Trước đó, tối 20/5, một phụ huynh có tài khoản facebook tên "Mi Moon"chia sẻ hình ảnh, kèm lời tố cáo trên trang Facebook cá nhân về việc con trai mình bị giáo viên chủ nhiệm đánh gây chấn thương.

Những vết bầm tím trên người em C.



Nạn nhân là em T.Q.C, đang học lớp 3 tại Trường tiểu học Hoàng Quốc Việt. Ngày 8/5, em C. đi học về thì phụ huynh phát hiện trên cổ chân và vùng sau đùi chân trái của em bị sưng phù, bầm tím. Học sinh này trả lời mẹ là bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh vào chân.



Gia đình đưa em T.Q.C đến Trung tâm y tế TP.Quy Nhơn để khám. Các bác sĩ kết luận em C. bị người khác dùng cây đánh vào cổ chân... gây sưng đau.



Nói với Thanh niên, vị phụ huynh này cho biết, ngày 11/5, đã đến trường để phản ánh với Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Quốc Việt để nhà trường giải quyết. "Tuy nhiên, từ đó đến nay, nhà trường không có ý kiến gì, cô chủ nhiệm cũng không nhận sai, không xin lỗi phụ huynh mà còn gây áp lực với con tôi khiến cháu rất lo sợ. Quá bức xúc, tôi mới chia sẻ thông tin lên mạng xã hội”, phụ huynh này cho biết.

Phiếu khám bệnh của bé C.



Không chỉ dừng lại ở việc dùng cây đánh vào cổ chân, theo lời vị phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm bắt con trai mình đứng cuối lớp không cho ghi bài, hăm họa không cho học sinh mách sự việc trên trường với cha mẹ…



Thông tin tố cáo nói trên được hàng trăm tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook chia sẻ lại, thu hút rất nhiều người vào bình luận, bày tỏ thái độ bức xúc, lên án hành vi của cô giáo chủ nhiệm.



Ngày 22/5, ông Nguyễn Việt Cường - Hiệu trưởng trường tiểu học Hoàng Quốc Việt xác nhận, nhà trường đang làm việc với cô giáo L.T.L (giáo viên chủ nhiệm của em C.) làm rõ nguyên nhân.



"Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm giáo viên chủ nhiệm nếu sai phạm. Nhà trường sẽ phải lập đoàn kiểm tra nội dung phụ huynh tố cáo, đồng thời có hướng xử lý tốt nhất không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh", ông Cường nói.



Cũng theo ông Cường: "Phụ huynh chỉ trao đổi chứ nếu có đơn thư thì tôi xử lý rồi. Phụ huynh em C. đưa thông tin lên mạng xã hội vào tối thứ 4 thì ngày thứ 5 chúng tôi hay tin. Hôm nay là thứ 6, chúng tôi làm việc với các bên liên quan để xác minh ngay”, ông Cường giải thích.

Ông Nguyễn Phương Nam cho rằng không cần phải có đơn thư, chỉ cần có thông tin liên quan đến nhà trường là xử lý ngay, rồi sau đó hướng dẫn phụ huynh làm đơn thư.



Do vậy hiện Phòng GĐ-ĐT TP.Quy Nhơn đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường tiểu học Hoàng Quốc Việt phải mời phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm để làm việc rõ ràng. Phòng cũng yêu cầu nhà trường báo cáo lại kết quả làm việc 3 bên để có hướng xử lý và báo cáo lại cho UBND TP.Quy Nhơn.

